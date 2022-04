Xavi Hernández compareció este sábado en la previa del partido entre el Barcelona y el Sevilla de la jornada 30 de la Liga Santander. Entra en la recta final el campeonato y los culés ven este encuentro ante los sevillistas clave para asaltar su segunda plaza. De vencer igualarían a puntos a los andaluces aunque con un partido menos. Racha triunfal de resultados para los blaugrana, que choca con los tres empates consecutivos que suman los de Julen Lopetegui. El entrenador egarense trató de nuevo este partido como «una final» y la posibilidad de lograr el segundo puesto y consolidar todo lo logrado hasta ahora. Tendrá un ojo en Balaídos esta tarde.

Sevilla

«Es otra final para nosotros. Tenemos la oportunidad de llegar al segundo puesto, después de una etapa de resultados muy buenos. Reafirmamos que estamos en un buen momento, en dinámica y que trabajamos bien. En el Bernabéu demostramos que podemos competir, que somos solidarios y competimos bien. El Sevilla no viene en el mejor momento de la temporada, con empates, pero es un Sevilla fuerte con un entrenador que admiro. Fichan y trabajan muy bien. Soy muy fan. Están haciendo una gran temporada en la liga. Para nosotros es una final».

Celta-Real Madrid

«Estaremos pendientes de lo que pase en Balaídos. Prefiero centrarnos en lo nuestro. Si hay alguna buena noticia, seguro que no servirá de extra y motivación. Podemos llegar a la segunda plaza. Tenemos que centrarnos en el Sevilla. Intentaremos competir al máximo ante el Sevilla. Pero sí, estaremos pendiente de qué pasa en Balaídos».

No quiere relajaciones

«Lo que tenemos que hacer es seguir jugando bien, ser un bloque, solidario, trabajar en el equipo, presión alta, tras pérdidas… En el Bernabéu jugamos 60-70 minutos muy buenos. Saben la línea a seguir los jugadores. No podemos aflojar. Si no solidificamos esto no servirá de nada. Tenemos otro examen para consolidar todo esto».

Seguir el mismo plan

«El mensaje es continuar. El objetivo es estar el año que viene en Champions. Veníamos de una situación complicada en noviembre. El mensaje. es no bajar la guardia, no relajarnos. Lo del Bernabéu eran tres puntos y tener todo más solidificado pero hay que seguir. Mañana son tres puntos más. Hay que seguir los objetivos son esos».

¿Les viene bien el parón?

«Nosotros tenemos muchos futbolistas que no han parado, un 75% no han parado físicamente, a nivel mental nos ha venido bien desconectar. Llevamos mucho tute y tralla, nos ha ido bien. Vamos a ver mañana si estamos con la misma intensidad, ritmo y circulación de balón. Sigo siendo positivo con lo que veo en los entrenos. Nos jugamos los objetivos. Es un sprint final y tenemos que apretar los dientes».

Fichajes

«No voy a hablar de incorporaciones. Entiendo el interés en hablar de nombres. Estamos centrados en la temporada. Nos queda un mes para terminarla. El club está trabajando de cara al año que viene, Mateu, Jordi… pero no hablo de nombres. Me centro en el Sevilla y la posibilidad de lograr el segundo puesto».

Ansu Fati

«Creo que el que va a marcar la vuelta de Ansu es él, sus sensaciones, carga de entrenamiento y grupo. Ha empezado esta semana y lleva tres o cuatro entrenamientos. Estamos cuidándolo mucho. Está en dinámica y esto le genera felicidad, se ve participando. Lo he visto contento y feliz, sus sensaciones decidirán el timing de vuelta».

En el Barça siempre hay presión

«Aquí no hay días tranquilos. Esto es el Barça. Hay críticas, opiniones, juicios… conozco la casa y sé donde estoy. Aquí hay una calma tensa, esta semana nos ha ido bien para descansar y desconectar. Pero mañana hay otra final, volvemos a competir, esa tensión que nos da la competición. Me gusta, soy competitivo. Tenía ganas. me gusta. A ver si somos capaces de competir como en las últimas jornadas. Igual que en la Europa League. Hay un rival muy duro y fuerte. Me gusta competir, bienvenido sea».

Piqué y su posible vuelta con España

«No cambia nada si me gusta o no su vuelta a la selección. El seleccionador decidirá. Luis tiene las ideas muy claras. Es un gran entrenador. Él decidirá. Tiene muchas opciones para elegir. Estoy encantando con Gerard, implicado, con compromiso… rendimiento muy alto. Decido aquí no en la selección».

Xavineta

«Me hace gracia la Xavineta. Tengo sentido del humor. Si es positiva la broma, genial. Mientras esté todo dentro del respeto, el humor siempre está bien».

¿Rotaciones?

«Habrá rotaciones, según cómo lo vea, es difícil hablar de un equipo titular. Hay muchos jugadores importantes y no solo son 11. Eso es lo bueno de entrenar al Barça. Hay muchos que se lo merecen. Todos se lo merecen. Luego decidiremos. Hay partido el jueves y luego el domingo, y el otro jueves… Las rotaciones son casi obligadas».

¿Fichajes polivalentes?

«Depende de la necesidad del equipo. La posición de Busquets es muy concreta y no es polivalente. Ronald puede jugar de lateral y central y es una garantía. O Dest izquierda y derecha. Los jugadores específicos de posición también son trascendentes. Es todo dentro de una planificación».

Dembélé

«A Ousmane le ve feliz, contento, implicado en el proyecto. No tengo queja desde noviembre, ni una. Ya depende de él, del club, queda libre… No lo sé. Es una pregunta para Ousmane. Yo lo tengo claro, es de mucho nivel, puede ser el mejor futbolista de su posición, nos está marcando diferencias, asistencias, pases de gol, lo que genera… Tal y como quiero jugar yo, es muy muy bueno. Él sabe el proyecto que hay y es tema de que haya renovación, entenderse con el club».

Fútbol femenino

«El fútbol femenino es diferente, el físico es una evidencia. Pero con el juego disfruto. Tengo buena relación con algunas. Yo me lo paso bien, es fútbol, sea masculino o femenino. La propuesta de Jonathan es muy buena. El modelo de juego del Barça es un ejemplo, el femenino también. Tienen ganas de demostrar cosas. Se lo merecen».

Araujo y Gavi

«Son muy importantes. Tengo que ser claro, los minutos que juegan, lo importantes que son. El club no puede dejar marchar a ninguno. Son trascendentes para la manera de jugar. Creo que es cuestión de tiempo. Pienso que los dos renovarán y llegará el acuerdo».

Crédito ante las derrotas

«El crédito previsto no sé, el crédito del club sí. Me siento respaldado por el área deportiva y la presidencia. Algún día nos tocará empatar o perder. Seguiremos trabajando en que estamos bien. Tantas horas han dado sus frutos. Habrá dudas y críticas, pero llegará. Es muy exigente el club y el entorno. Seguiré trabajando igual cuando llegue la derrota».

Relevo de Busquets

«A Busquets le veo con cuerda. No es que tenga que irse ya. Con este modelo de juego, que es muy parecido al de la selección, le sacamos mucho rendimiento. Le queda tiempo, Ahora tenemos a Frankie y Nico, aunque a Nico le veo más de interior. En el caso de que no esté hay que replantearse la situación. Estando él es irremplazable. Es muy importante para el grupo y la manera queremos jugar».

Ambiente del femenino

«Para mí el ambiente fue espectacular, se lo merece el fútbol femenino. El ambiente fue de piel de gallina. Ojalá se pueda repetir esto. El ambiente ha sido bueno pero lo que viví con el femenino fue alucinante».

Cuarto hombre

«Lo entrenamos lo del cuarto hombre. No tienen que estar parados en el juego, forman parte de un colectivo. Tiene que entenderlo, les explicamos a través del vídeo. Hay muchas jugadas en las que el interior ataca espacios. El mismo nueve ataca ahí. Es importante trabajarlo y que el futbolista lo vea y entienda».