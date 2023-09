Sergio Ramos vuelve a Barcelona para seguir haciendo historia

Sergio Ramos y el Barcelona han tenido una infinidad de batallas en estas dos últimas dos décadas. El central del Sevilla, que casi siempre lo había hecho con la camiseta del Real Madrid, aterriza en Barcelona para enfrentarse por 48ª vez ante el conjunto azulgrana, siendo el futbolista que más veces lo ha hecho ante el equipo catalán. El de Camas seguirá haciendo historia.

En varias ocasiones, el central de 37 años ha sido el verdugo del Barcelona, pero ahora tendrá que hacer lo propio con la camiseta de un Sevilla que no gana en el Camp Nou desde el 15 de diciembre de 2002. Más allá de su edad, el de Camas se encuentra en una condición física óptima, pese a los rumores. «No me encuentro nada mal, todo lo contrario, pero cuando vuelves de unas vacaciones, por mucho que entrenes, requieres ese proceso de coger minutos, ritmo y velocidad con el paso de los partidos. Pero estoy bien, en dinámica de entrenamiento, de grupo y acumulando minutos y partidos», comentó Ramos en la previa al choque.

Pero no tuvo problemas en reconocer el favoritismo del Barcelona para este encuentro:»Este tipo de rivales supone un plus por mucho que no queramos. Son favoritos a todo, en LaLiga y en la Champions, y eso hace que una victoria contra ellos tenga ese plus emocional. Vamos a intentar ir allí a por todas Barcelona, aunque sea otro estadio, pero son los mismos jugadores. Tienen verticalidad, son rápidos por banda y va a ser un partido bonito».

El central de Camas ha vuelto a su casa casi dos décadas más tarde de marcharse, y tras una larga trayectoria en el Real Madrid y dos temporadas en el PSG, es, de nuevo, el capitán general de la defensa sevillista. Más allá de eso, Sergio Ramos es una cara más que conocida por ‘can Barça’ dado que, es, nada menos, el futbolista que más partidos ha jugado contra el Barça en toda la historia.

Hasta 47 veces, Sergio Ramos se ha enfrentado contra el Barcelona, aunque con el Sevilla lo hizo tan sólo en dos ocasiones, ambas con derrotas. Fue en la temporada 2004/2005. En caso de que Ramos juegue este viernes, disputará su partido número 48 contra el Barça y se distanciará un poco más en un ranking donde le siguen Benzema con 46 y Paco Gento con 45, que cierran el podio.

A seguir con la racha

Y es que en estos 47 partidos donde Sergio Ramos se ha enfrentado al Barcelona en su larga carrera deportiva, el central español cuenta con un balance de 15 victorias, 10 empates y 22 derrotas. En términos del campeonato liguero, el de Camas ha ganado nueve encuentros, ha empatado siete y ha perdido 17.

Pero la realidad es que Sergio Ramos no conoce la derrota en Liga contra el equipo azulgrana desde la temporada 2018/2019. Con el Real Madrid, el central ganó los últimos tres encuentros y empató otro, aunque no pudo estar sobre el terreno de juego en el último por aquella última temporada lastrada por las lesiones. De hecho, en su última visita al Camp Nou, Ramos anotó gol desde los once metros en la victoria de los blancos por 1-3. Ahora, buscará ampliar esta racha de más de cuatro años sin perder en el campeonato liguero ante su eterno rival.