Sergio Ramos se gana la llamada de la selección

Sergio Ramos fue la cara positiva de un PSG que se tambalea. Por primera vez en 12 años, el conjunto parisino pierde tres encuentros de manera consecutiva, pero el central español demostró seguir al máximo nivel y mandando un mensaje a Luis de la Fuente y a todos los críticos que no le llevarían de nuevo a la selección. El de Camas sueña con volver a vestir la camiseta de España y con partidos como el de este martes, el objetivo está cada vez más cerca.

El partido ante el Bayern de Munich arrojó varias conclusiones. Y una de ellas es la de que Sergio Ramos volvió a ser el gran central de las noches europeas. De hecho, se entró en el Top-10 de jugadores con más presencias en la Champions League, con 136 apariciones. Quizás el de este martes no fue su mejor partido en Europa de su carrera, pero sí con el PSG. Desde que llegó a París en 2021, el camero enlazó varias lesiones que no le permitieron ayudar al equipo en la máxima competición intercontinental. Cabe destacar que el pasado año, el ex del Real Madrid no pudo vestirse de corto en la eliminación a manos del conjunto blanco en los octavos de final.

El central sevillano se encargó de mantener en liza en la eliminatoria a un PSG que si no hubiese sido por él, el resultado podría haber sido más abultado y, probablemente, definitivo. Realizó varios cortes decisivos como el que llevó a cabo con Musiala al borde del descanso dentro del área para evitar el primer gol del partido. También se encargó de frenar en seco a Choupo-Moting, uno de los delanteros más poderosos a nivel físico en la actualidad.

En los 90 minutos, el sevillano ganó nueve de los 13 duelos que disputó, sumó un 96% de efectividad en los pases y perdió tan solo seis balones. Más allá de su gran partido ante los alemanes, Ramos ha caído de pie en el esquema de Galtier desde que este llegó al banquillo el pasado verano. La experiencia es un grado y, pese a tener grandísimas estrellas como Messi, Neymar o Mbappé, la figura del central es única de puertas para adentro. Su liderazgo, su carácter y sus ganas de seguir ganando le han aupado a ser una de las figuras más importantes del equipo. Un capitán en la sombra.

Y es que Sergio Ramos firmó el pasado verano un contrato de dos temporadas, es decir, hasta julio de 2023. Por ello, su renovación se viene fraguando, pero el conjunto parisino quería ver primero su rendimiento al más alto nivel. Por si había dudas, el ex del Real Madrid las disipó de un plumazo. No obstante, ni él mismo piensa en eso por el momento. «Vivo el día a día. Estoy disfrutando. La temporada pasada fue dura, pero esta me siento bien. Eso es lo más importante. Estoy en mi mejor momento y no pienso en mi futuro. Veremos qué pasa este verano», declaró al finalizar el choque.

Selección

Por primera vez desde que abandonó el Real Madrid y dejó de contar para Luis Enrique en las convocatorias pasadas en la selección, Sergio Ramos es un serio candidato a volver a ser llamado, pero esta vez con Luis de la Fuente. Ya lo dijo el propio seleccionador cuando llegó al banquillo de la selección, que «todos empiezan de cero» y así será con el ex del Real Madrid.

Ya anunció Eduardo Inda las dos condiciones que existían para que el futbolista regresara a la selección. La primera era que se mantuviera sano, y eso se está produciendo. Y la segunda es que fuera titular con el PSG, que también. «Hay un jugador que no estuvo en el Mundial que va a volver. Se lo ha comentado la cúpula de la Federación al jugador. Deben ser el presidente, el director técnico, el seleccionador… la cúpula. Le han dicho que si sigue estando en el estado de forma actual volverá a la selección española», declaró recientemente el director de OKDIARIO.