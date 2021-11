Scottie Pippen terminó muy molesto con Michael Jordan por la imagen que daba de él el documental The Last Dance. El fiel escudero de Jordan durante los 6 anillos conquistados entre 1991 y 1998 publicará sus memorias el próximo 10 de noviembre en un libro titulado Unguarded. En ellas carga duramente contra su ex compañero y, en un extracto publicado en GQ, asegura que «no podría ser más condescendiente aunque se lo propusiese».

El alero de aquel dream team de los Bulls asegura que tras ver el documental quedó con Jordan para discutir sobre cómo le mostraban en el mismo, y expresarle su descontento: «Cuando terminé de verlo no podía creer lo que había visto. Incluso cuando la serie se centraba en mis dificultades, todo giraba en torno a Michael. Yo no era más que un complemento».

En las memorias, Pippen critica duramente el documental y asegura que han menospreciado tanto a él como a sus compañeros. Además, reconoce que no fue el único que se sintió molesto con lo visto en The Last Dance. El legendario alero de los Bulls desvela que todos sus ex compañeros tenían opiniones similares a la suya y que fueron agravadas al no recibir ningún tipo de retribución económica por sus apariciones, mientras veían como Jordan se llevaba 10 millones de dólares.

El texto termina con una proclama en la que Pippen afirma que siente que la franquicia de Chicago nunca le ha tratado como se merece. No era el único molesto con lo que se vio en el documental. Tras el mismo recibió una llamada de John Paxson, base de aquellos Bulls. Seguramente en las memorias de Scottie se refleje algún episodio más como este.