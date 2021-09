Sara Sálamo vuelve a estar en el centro de la diana para muchos en las redes sociales, aunque otros tantos le apoyan por su última reflexión. Y es que la pareja de Isco Alarcón y madre de sus dos hijos más pequeños ha explicado por qué no es partidaria de llevar a la escuela a sus retoños con tan poca edad, tratando de iniciar un debate en profundidad sobre ese tema, pero despertando la ira y los reproches de multitud de usuarios.

La actriz canaria se ha mostrado «cien por cien de acuerdo» con la teoría de la psicóloga perinatal y psicoterapeuta Paola Roig sobre que «dejar a nuestras criaturas llorando el primer día de escuela no es normal» y lo intenta argumentar. «No. No estoy preparada para desaparecer de tu vista y que pases una, dos o seis horas llorando esperando a ver si vuelvo. No.

No estoy criticando a las familias que se ven sometidas a tener que hacerlo.

No. No estoy de acuerdo en que ‘lo que hemos hecho siempre’ es lo que está bien», dice.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Sálamo (@sarasalamo)



«No. Mi madre y mi padre NO minimizaron mi dolor y el que yo no estuviera preparada para pasar tantas horas en un lugar que nunca había visto, rodeada de desconocidos. Así que también buscaron otra alternativa hasta que cogí la seguridad necesaria. No. No pienso que validar los sentimientos de mis hijos les convertirá en unos malcriados. No. No soy de las que cuando se caen les digo ‘no pasa nada, tú eres muy fuerte’. Sino les ofrezco mi ayuda y les abrazo», añade la actriz.

Sara Sálamo finaliza así: «Es una obviedad que hablo desde un lugar de privilegio. Dónde soy una mujer blanca, heterosexual y europea que puedo llevar a mis hijos conmigo al trabajo o contratar a alguien para que cuide de ellos en casa. Pero desde mis sitios de privilegio también puedo denunciar que las cosas no están bien hechas. Que la conciliación es una utopía. Y que no creo que ningún padre o ninguna madre se sienta cómoda dejando a sus hijos en manos de una maestra (desconocida totalmente por nosotros y nuestros bebés) cuando llora de forma desconsolada».

«Yo no tengo la solución a todo esto. Pero siento la responsabilidad de generar un debate, de hacernos preguntas y quizás, haciendo piña, cambiar las cosas entre todos. Solo tenemos que echar un vistazo a países vecinos como Finlandia, Inglaterra y Alemania, donde los periodos de adaptación son mucho más personalizados. Y donde las bajas de maternidad y paternidad… Son bastante distintas. Y por supuesto, la conciliación NO PUEDE PASAR POR RENUNCIAR A NUESTRAS CARRERAS», finaliza la pareja de Isco, a la que han llegado infinidad de respuestas hablando de la necesidad de trabajar para salir adelante y de que sea cuál sea la edad del niño siempre llorará con este tipo de cambios, con tres, cinco o siete años.