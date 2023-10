Samu Omorodion: «Mi objetivo es llegar a los 10 goles con el Alavés y después triunfar en el Atlético»

Samu Omorodion, jugador propiedad del Atlético de Madrid, y cedido en el Alavés, ha vuelto a ser convocado por la selección española sub-21 para medirse a Uzbekistán y Kazajistán durante este parón. El delantero hispanonigeriano, de 1,93 de altura, atiende a OKDIARIO desde la concentración de la selección en Uzbekistán. Su objetivo esta temporada es hacerlo bien en el Deportivo Alavés y en el futuro triunfar con la camiseta del Atlético de Madrid.

Samu Omordion nació en Melilla, se crio en Sevilla y se formó en la Asociación Deportiva Nervión. De padres nigerianos, Samu ha vuelto a ganarse la confianza de Santi Denia y ha repetido convocatoria con la selección española sub-21. Samu Omorodion explotó con el Granada, y este verano, el Atlético de Madrid pagó su cláusula y lo cedió al Deportivo Alavés con la temporada empezada.

PREGUNTA.- ¿Cómo está viviendo los primeros días de concentración antes de afrontar los dos duelos de este parón?

RESPUESTA.- Como siempre estamos trabajando duro con las ideas del mister para coger conceptos y hacerlo lo mejor posible. Ha sido un viaje largo, pero ya estamos concentrados. Siempre a las órdenes del mister y siempre con predisposición.

P.- ¿Qué tal marcha el inicio de temporada con el Deportivo Alavés?

R.- Al principio me costó un poco porque los compañeros no me conocían. Pero poco a poco la cosa ha ido mejorando. Es cierto que al principio estaba un poco ansioso, porque soy un jugador que si no hace gol no está contento. Pero al final lo importante es el equipo. Poco a poco espero ir entrenando más en la dinámica del equipo y espero hacer grandes cosas.

P.- ¿Ha notado mucha diferencia entre Primera División y Segunda Federación?

R.- Sí, un poco. Al final los duelos con centrales de Primera se notan mucho. En Primera cualquier rival tiene buenos centrales. También en el juego y en la calidad de los rivales. Es mucho mayor. En ese aspecto hay mucha diferencia con Segunda RFEF.

P.- Muchos aficionados del Atlético de Madrid le comparan con Diego Costa…

R.- Sí, alguna vez había escuchado que me comparaban con Diego Costa. Que te comparen con un jugador que ha hecho historia en el Atlético de Madrid siempre se agradece. Él ha hecho mucho para el Atleti y yo espero también hacer mucho para el Atlético de Madrid. Espero triunfar en el Atleti. Primero jugar en el Alavés, hacer las cosas bien y ganarme ese puesto en el Atlético de Madrid.

P.- ¿En qué delantero centro se fijaba cuando era pequeño?

R.- Siempre me ha gustado mucho Samuel Eto’o. Me asemejo mucho con él en muchas cosas. Siempre ha sido un referente para mí. Todo el mundo sabemos lo que ha sido Samuel Eto’o para el fútbol. Aprendo mucho de él viendo vídeos y a seguir trabajando para algún día, ojalá, ser como él.

P.- ¿Qué le dijo Simeone tras firmar por el Atlético de Madrid?

R.- Es un sueño para mí estar en uno de los clubes más fuertes del mundo. Estoy agradecido a la confianza que tuvieron en mí. Porque no es fácil fichar a un jugador que viene de Segunda Federación. Que vengan y apuesten por ti. Simeone me mostró su confianza, sabía que tenía mucho potencial y que siguiera trabajando, que es lo que toca. Y si algún día decide que merezco ser jugador de la plantilla, pues estaré siempre agradecido.

P.- ¿Se ha puesto alguna cifra de goles para esta temporada?

R.- Hubo un poco de revuelo, porque ya lo dije en otra entrevista antes del partido contra el Getafe. La gente que diga lo que quiera. Si llego, pues muy bien, y si no llego, pues a seguir trabajando. Mi objetivo es llegar a 10 goles. Me da igual lo que diga la gente. Yo soy un jugador que siempre he metido goles. La categoría es la que es, estamos hablando de la élite. Ya el año pasado me pasó más o menos lo que me está pasando ahora, con una racha donde no metía goles y al final terminé siendo máximo goleador. Confío mucho en mí.