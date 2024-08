Las salidas de Riquelme y Omorodion financiarán un central top

Las salidas de Riquelme y Samu Omorodion financiarán el fichaje de un central top. En eso está ahora la dirección deportiva del Atlético de Madrid, que está en contacto directo con la de la Roma para cerrar el traspaso del canterano por una cantidad que rondará los 25 millones de euros. En cuanto a Samu Omorodion, la Real Sociedad ha sido el último club en interesarse por su situación, pero aún no hay una decisión tomada. El Atlético quiere traspasarlo y pide por él en torno a 40 millones de euros.

Tal y como avanzó OKDIARIO, la Roma puja muy fuerte por Riquelme, al que quiere convertir en el sustituto del argentino Paulo Dybala, que se marcha al fúbol árabe. La baja del centrocampista es un palo fuerte para el Atlético porque se le dice adiós a un futbolista formado en la cantera en el que había muchas esperanzas depositadas, pero es un sacrificio necesario para cuadrar cuentas y para cumplir el límite salarial. El jugador, además, sabe que seguramente en Italia disfrutará de más minutos que en Madrid, donde tiene por delante a Lino, y aunque apostó fuerte por volver tras su experiencia en el Girona, es consciente también de que a su edad necesita jugar con regularidad.

En cuanto a Samu Omorodion, el Atlético necesita hacer caja con él sí o sí. Para jugar arriba ya tiene a Sorloth, Julián Álvarez y Correa, por lo que va bien servido. El melillense, de hecho, ni siquiera ha sido inscrito en la Liga, en un claro gesto de cuáles son las intenciones de Simeone al respecto. El problema es que el club quiere traspasarle y hasta ahora sólo ha recibido ofertas de cesión, como la que ha planteado la Real Sociedad, y está agotando los últimos días de mercado para ver si surge algo. De no ser así no quedará otro remedio que acudir a esta fórmula.

El Atlético precisa del dinero de Riquelme y Samu para fichar a un central top. Sus dos preferencias son el eslovaco Hancko, del Feyenoord, y el ecuatoriano Hincapié, del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. La cotización de ambos es parecida, pero Simeone insiste más en el primero que en el segundo. Sobre la mesa está también la opción low coast del francés Lenglet, con el que hay ya un acuerdo, pero éste sólo se ejecutará si finalmente se quedarán Riquelme y/o Samu Omorodion.

La llegada del central y la salida de Riquelme y Omorodion no cerrará aún la plantilla. Quedará por resolver la portería, con el meta argentino del PSV Walter Benítez sobre la mesa, y está por ver la continuidad de jugadores como Lemar y Vermeeren. En este escenario no es descartable un acuerdo de última hora con el Valencia por Javi Guerra que lleve al belga cedido un año a Mestalla. Al Atlético le espera un final de mercado verdaderamente frenético.