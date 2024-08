Joao viaja a Villarreal, Omorodion se queda en tierra

Joao Félix viaja a Villarreal, pero Samu Omorodion se queda en tierra. Simeone le ha lanzado un mensaje lapidario al delantero melillense, que deberá salir en los próximos días. Tiene muchos pretendientes en Primera División, el último de ellos la Real Sociedad, pero no entra en los planes del entrenador argentino. En cuanto al portugués, siguen las negociaciones para su traspaso al Chelsea, que pueden cerrarse de un momento a otro, pero incluso así el Cholo se lo lleva. No será titular, pero sí que estará en el banquillo por si es necesario echar mano de él.

Simeone acaba de hacer oficial la convocatoria, en la que tampoco está el uruguayo Mouriño, que se encuentra en fase de cerrar su cesión al Getafe. En cambio sí que figuran en ella, como estaba previsto, los tres fichajes que ha realizado hasta ahora el equipo, Le Normand, Sorloth y Julián Álvarez. Los dos primeros serán titulares, pero el argentino comenzará el partido desde el banquillo.

Por lo que ha ensayado Simeone durante toda la pasada semana el once inicial será el formado por Oblak, Llorente, Azpilicueta, Witsel, Le Normand, Reinildo, Pablo Barrios, Koke, Griezmann, Lino y Sorloth. El banquillo, repleto, estará formado por Moldovan, Giménez, De Paul, Correa, Galán, Nahuel Molina, Riquelme, Vermeeren, Joao Félix, Giuliano, Kostis y el tercer portero Gomis.

Atleti 24/25. La primera convocatoria. 📋 pic.twitter.com/7EwyIXAzXd

— Atlético de Madrid (@Atleti) August 19, 2024

Varios de estos últimos jugadores tienen su futuro muy en el aire. Son los casos de Moldovan, Galán, Riquelme, Vermeeren y Giuliano. Incluso en el once titular no es segura la permanencia en la plantilla de Jan Oblak, que no ha jugado ni un solo minuto en la pretemporada. El Atlético tiene todavía muchos frentes abiertos, tanto en entradas como en salidas.

El equipo viaja conocedor de los resultados de Real Madrid y Barcelona, consciente de que está ante su primera oportunidad de sumar dos puntos de ventaja sobre los de Ancelotti, que no pasaron del empate ante el Mallorca. El Villarreal, sin embargo, no se lo pondrá fácil a los de Simeone, que llevan seis temporadas consecutivas puntuando en territorio castellonense.