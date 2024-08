Simeone reserva a Julián Álvarez para el debut en Villarreal

Simeone ha empezado a enseñar sus cartas de cara al debut de Liga en Villarreal y la principal novedad es la suplencia de Julián Álvarez, que por lo que se ha visto en los ensayos no arrancará entre los titulares. Oblak, en cambio, salta directamente al once inicial pese a no haber jugado ni un solo minuto en la pretemporada, mientras que la gran pregunta es saber si Joao Félix y Samu Omorodion van a ir convocados.

Las negociaciones entre Atlético y Chelsea por Joao y Gallagher siguen progresando y parece que el acuerdo final se puede mover en torno a los 40 millones de libras más variantes, pero el trato no está ni mucho menos cerrado. La presencia o no del menino en la convocatoria será una pista bastante certera sobre el curso de las conversaciones, sobre todo porque hasta ahora Simeone le ha empleado en la pretemporada y además con buen resultado, porque el portugués ha marcado dos goles y ha completado buenas actuaciones.

Otra situación compleja es la de Samu Omorodion, cuyo traspaso o cesión también se está negociando. El melillense ha participado hoy en el entrenamiento sin más novedad y está a disposición del entrenador, pero está por ver si el Cholo querrá o no arriesgarse. De todos modos no es el único caso. Riquelme también está en la rampa de salida porque le interesa a la Roma, y de hecho tampoco ha estado entre los titulares.

Por lo que se ha visto en el entrenamiento el Atlético mantendrá su clásico 5-4-1, con la novedad de ver a Lino como interior, y no como carrilero, y sin la presencia en el once de los tres campeones de América Julián Álvarez, Nahuel y De Paul, que se incorporaron tarde al trabajo de grupo. El once, en definitiva, sería el formado por Oblak, Llorente, Le Normand, Witsel, Azpilicueta, Reinildo, Koke, Barrios, Griezmann, Lino y Sorloth.

Azpilicueta entra como central zurdo y sorprende la presencia como carrilero del mozambiqueño Reinildo Mandava, lo que refuerza la reivindicación de Simeone para que le refuercen la defensa con otro jugador que preferentemente sea zurdo. El eslovaco Hancko es el elegido, pero también se habla de Lenglet o incluso del regreso de Mario Hermoso, que sigue sin equipo.