Salen a la luz los resultados de la autopsia a la mujer de Fernando Cáceres

Argentina sigue conmocionada por la muerte de Raquel Candia, mujer del ex futbolista Fernando Cáceres, tras precipitarse de un séptimo piso. Ahora, varios medios revelan los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la fallecida, asegurando que no tenía lesiones previas a la caída desde el piso en el que vivía con el que fuera jugador del Celta, Valencia o Zaragoza.

Así lo estableció el resultado preliminar de la autopsia, el cual había sido solicitado por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas. Fuentes de la investigación, consultadas por el diario Clarín, dijeron que el estudio indicó que «no había lesiones previas a la caída» y que Raquel Candia tampoco tenía «signos de defensa de una eventual agresión». La información añade que «las lesiones que tiene fueron provocadas por la caída», algo que puede ser clave en la investigación y que puede beneficiar a Fernando Cáceres.

De esta manera, las hipótesis más probables en estos momentos son la de un accidente o de un suicidio, algo que no cuadra a la familia de la mujer del ex deportista, que acusa directamente a Cáceres. Una prima de Raquel Candia declaró ante la prensa que «nosotros no creemos que ella se haya tirado, como se dice en las noticias. Ella es la pareja de Cáceres, pero también sé que tiene conflictos con la hija y no sé si con su ex pareja. Pero yo no creo que ella se haya tirado. La relación empezó hace mucho con esta persona».

Por su parte, uno de los hermanos de Raquel Candia ha sido todavía más directo, asegurando que «era una relación bastante agresiva por parte de él. Hay testigos y vecinos de acá que nos contaron que hubo una violencia anteriormente y que se acercaron al balcón y la empujaron y cayó al precipicio… Es un femicidio… Fernando Cáceres la maltrató siempre, es una mala persona. Es inhumano». Y todavía fue más allá: «Hay un culpable. Mi hermana no se mató, a mi hermana la mataron».

Habla el hermano de Fernando Cáceres

Cabe recordar que el ex futbolista padeció un violento asalto que lo dejó al borde de la muerte. Todo sucedió el 1 de noviembre de 2009, cuando sufrió un intento de robo en Ciudadela, mientras se trasladaba junto con su pareja en su coche. Ambos fueron interceptados por cuatro jóvenes en un vehículo, y el hecho terminó con un disparo en el rostro del jugador. La bala entró por el ojo derecho y le perforó la base del cráneo. Desde entonces, está en silla de ruedas. De hecho, su hermano Ramón defiende su inocencia argumentando que no pudo ser responsable de la muerte de Raquel. Cuenta que la Policía le dijo que Fernando se encontraba «lúcido», pero que «él no sabía nada de lo que pasó» porque «estaba en la cama» y tampoco le contaron «nada».

«No puede levantarse de la cama, siempre está ahí. Solamente va a comer y a bañarse, pero siempre en la silla de ruedas», explicó Ramón, a la vez que recalcó: «Se sorprendió cuando allanaron el departamento». «Lo que sabía es que Raquel tomaba alcohol, pero no había nadie más que ellos dos en el lugar», consideró y añadió: «Es imposible que mi hermano la haya empujado a ella porque no tiene estabilidad para quedarse parado».