La familia de Raquel Candia culpa a Fernando Cáceres de su muerte: «La maltrató siempre»

En Argentina no se habla de otra cosa. La mujer de Fernando Cáceres ha fallecido tras precipitarse del séptimo piso en el que vivía con el ex jugador, que estaba en el domicilio en el momento del trágico suceso y era la única persona presente junto a la víctima, Raquel Candia. La Policía Científica investiga la muerte de la esposa del ex deportista sobre tres hipótesis: femicidio, suicidio o accidente doméstico. Sin embargo, la familia de la mujer culpa a Fernando Cáceres, al que acusan de acabar con la vida de su pareja.

Las reacciones no han tardado en llegar. Una prima de Raquel Candia declaró ante la prensa que «nosotros no creemos que ella se haya tirado, como se dice en las noticias. Ella es la pareja de Cáceres, pero también sé que tiene conflictos con la hija y no sé si con su ex pareja. Pero yo no creo que ella se haya tirado. La relación empezó hace mucho con esta persona».

Por su parte, uno de los hermanos de Raquel Candia ha sido todavía más directo, asegurando que «era una relación bastante agresiva por parte de él. Hay testigos y vecinos de acá que nos contaron que hubo una violencia anteriormente y que se acercaron al balcón y la empujaron y cayó al precipicio… Es un femicidio… Fernando Cáceres la maltrató siempre, es una mala persona. Es inhumano». Y todavía fue más allá: «Hay un culpable. Mi hermana no se mató, a mi hermana la mataron».

Cabe recordar que el ex futbolista padeció un violento asalto que lo dejó al borde de la muerte. Todo sucedió el 1 de noviembre de 2009, cuando sufrió un intento de robo en Ciudadela, mientras se trasladaba junto con su pareja en su coche. Ambos fueron interceptados por cuatro jóvenes en un vehículo, y el hecho terminó con un disparo en el rostro del jugador. La bala entró por el ojo derecho y le perforó la base del cráneo.

Raquel Candia, pareja del ex futbolista conocido por muchos como el Negro Cáceres, murió tras precipitarse a un patio interior desde un séptimo piso del edificio en el que vivía en la localidad de Ramos Mejía, en Argentina). Según algunos medios locales, en el momento del suceso en la casa sólo estaban la mujer de 45 años y el ex jugador de 54 años de Real Zaragoza, Valencia y Celta de Vigo, entre otros.

«Acaba de fallecer al caer a un patio interno. Es la pareja del ex futbolista Fernando Cáceres, desde 2009 en silla de ruedas. Están indagando a Cáceres por lo que pasó porque era la única persona que se encontraba con ella en el departamento», informaron en el canal de televisión Telefe Noticias.

La Policía Científica de la Policía Bonaerense investiga la muerte de Raquel Candia con tres hipótesis: femicidio, suicidio o accidente. «No descartamos ninguna hipótesis, es muy prematuro. Trabajamos sobre el escenario del hecho. No tenemos nada sobre una tercera persona», declaró Carlos Arribas, fiscal de Homicidios de La Matanza. La Policía encontró a Fernando Cáceres, que el 1 de noviembre de 2009 sufrió un disparo en la cara en un intento de robo, sentado sobre la cama y no en la silla de ruedas.