Rohan Dennis, ciclista australiano dos veces campeón mundial de contrarreloj en 2018 y 2019, fue detenido el domingo pasado bajo la sospecha de haber matado a su esposa, Melissa Hoskins, también ciclista y participante en dos Juegos Olímpicos. Según informes de medios australianos, el ex corredor del equipo Jumbo, retirado recientemente, presuntamente atropelló a su esposa de 32 años, madre de sus dos hijos y con quien se casó en 2018, utilizando una furgoneta.

Las graves heridas sufridas acabaron con el fallecimiento de Melissa en el hospital. Actualmente, Rohan Dennis se encuentra en libertad bajo fianza y se espera que comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Adelaida el 13 de marzo. Las investigaciones preliminares indican que el ex ciclista arrastró a su esposa varios metros por una calle arbolada en la ciudad de Medindie, en el sur de Australia.

La policía informa que la víctima estuvo sobre el capó durante cierta distancia, como evidencian sus huellas dactilares en la furgoneta, en un intento por evitar caer al suelo. Además, se está revisando material de cámaras de seguridad en la zona para obtener más detalles sobre el incidente ocurrido el pasado sábado alrededor de las ocho de la tarde, hora local.

Shocked by the news of #MelissaHoskins’ death, we send our thoughts to those who love her, starting with her children, and were lucky enough to ride with her during an all too short life 🖤

We will miss you Melissa 🙏🏼 #RIP #Hoskins #Dennis #RestInPeace #CpaWomen

📸 @uci_wwt pic.twitter.com/z43RAuSHw0

— CPA Women (@women_cpa) December 31, 2023