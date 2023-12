Conmoción total en Australia. El ciclista Rohan Dennis ha sido detenido este domingo en Adelaida acusado de matar en un atropello a su esposa, Melissa Hoskins. Según señalan medios australianos, la esposa del campeón mundial fue arrollada frente a su casa por una camioneta. La mujer de 32 años fue trasladada a un centro hospitalario en estado crítico, debido a las graves heridas que sufría, donde acabó falleciendo pese a los intentos de los servicios médicos por salvar su vida.

Las primeras informaciones apuntan a que Rohan Dennis, campeón del mundo de contrarreloj en 2018 y 2019 y recientemente retirado tras acabar su contrato con Visma-Lease a Bike (Jumbo-Visma anteriormente), conducía el vehículo, por lo que fue detenido y acusado de «homicidio por conducción imprudente y poner en peligro la vida humana».

El suceso se produjo durante la tarde del pasado sábado. Rohan Dennis supuestamente atropelló a su esposa en una calle arbolada a las afueras de la ciudad de Medindie, en el sur del país oceánico. Nada más recibir una llamada, los servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a la mujer al hospital, donde falleció poco después debido a las graves heridas ocasionadas por el atropello, que ha conmocionado a todo el país y ocupa portadas y numerosas noticias en televisión.

Según apunta la policía de la localidad australia, nada más conocer lo sucedido, se inició una investigación que terminó con la detención de un hombre de 33 años, que posteriormente se ha sabido que es el ex ciclista que además de en el Jumbo militó en el INEOS y el Bahrain, entre otros equipos. Rohan Dennis ha quedado en principio en libertad bajo fianza para comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Adelaida el 13 de marzo.

Melissa Melissa Hoskins (Kalamunda, 24 de febrero de 1991) también era deportista australiana que compitió en ciclismo en las modalidades de pista, especialista en la prueba de persecución por equipos, y ruta, perteneciendo al equipo Orica-AIS desde el año 2012. Ganó cinco medallas en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista entre los años 2012 y 2015.​

Participó en dos Juegos Olímpicos de Verano, en la prueba de persecución por equipos, ocupando el cuarto lugar en Londres 2012 y el quinto en Río de Janeiro 2016.2 En carretera obtuvo tres medallas en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, entre los años 2012 y 2014. El mundo del ciclismo llora ahora su fallecimiento tras ser atropellada presuntamente por su martido, un Rohan Dennis muy conocido en el mundo de la bicicleta sobre todo tras colgarse la medalla de oro en los Mundiales de 2018 y 2019 en la modalidad de contrarreloj.

DEVELOPING: A 33-year-old man has been arrested and a woman is dead after being struck by a car in Medindie. The 32-year-old victim who is known to the driver was rushed to hospital where she died. The latest in 7NEWS Adelaide at 6pm | https://t.co/N6LrMWFFz1 #7NEWS pic.twitter.com/n95MbISo0Z

— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) December 31, 2023