Sale a la luz el secreto mejor guardado de Clara Chía: hemos estado engañados

La vida de Clara Chía Martí ha cambiado radicalmente en los últimos meses, fruto de su relación ya conocida por todos con Gerard Piqué y el consiguiente salto al estrellato mediático, al menos en lo que respecta a la información del corazón. La joven no parece sentirse demasiado a gusto con la prensa pisándole los talones, como se pudo comprobar en la ‘pillada’ que sufrieron recientemente tanto ella como Piqué en plenas calles de Barcelona, y en la que se destapó un secreto que permite conocer que prácticamente todos estábamos equivocados con ella.

La pista salió a la luz debido a los improperios que soltó Piqué, en tono de burla, al periodista que les asaltó en plena calle, logrando una exclusiva inédita hasta el momento. De los segundos publicados de vídeo se deslizan muchas cosas, como el golpazo que se dio Clara contra una valla, las ‘prisas’ de la pareja a la vez que vacilaban al profesional informativo o, y he ahí el quid de la cuestión, la prepotencia con la que se dirigió Gerard a la persona que estaba detrás del micrófono.

Y es que el periodista, como él mismo reconoció, fruto de la presión, tuvo dos lapsus que no pasaron desapercibidos ni para Piqué, el vacilón, ni para Clara Chía, la que le ríe las gracias a su pareja en segundo plano. Y así llegamos a la conclusión de que la joven no tiene 23 años, ni su cumpleaños es el 7 de febrero como muchos habían tomado como realidad.

«¡Pero qué te has tomado hoy!», le espetaba Piqué al periodista de Europa Press al preguntar, en la supuesta víspera, por un cumpleaños de Clara Chía que no era ahí, si no en abril. El resto de la información la desvela La Vanguardia, otorgando una fecha que esta vez sí parece apropiada para el cumpleaños de Clara Chía, quien pasará el próximo 19 de abril a cumplir 25 años.

Así las cosas, ni es cierto que Clara es Acuario, es Aries, ni lo es que tenía, como todos pensábamos, 23 años. Martí cuenta con 24 años, once menos que Gerard Piqué, y cumple años sólo unos días antes de Sant Jordi, día importantísimo para los catalanes y en el que apunta a recibir un gran regalo de su amado, más allá de la rosa y el libro que ejercen como presente habitual en estas fechas.

Así es Clara Chía según el horóscopo

Hay quien está ya haciendo cábalas sobre la personalidad de Clara Chía ahora que conocemos más sobre su verdadera edad y sobre su condición de Aries. Los más fanáticos del horóscopo especulan, teniendo en cuenta que los nacidos en estas fechas y, por tanto, poseedores de este signo, son personas caracterizadas por su energía y entusiasmo, además de un espíritu aventurero que sin duda ha podido concordar con una Clara que vive la experiencia de su vida junto a Gerard Piqué. Además, a la novia del propietario de Kosmos, según su signo, deberían gustarle los retos y no perdería tiempo en los problemas. Todo ello se irá comprobando si, como parece, tenemos Clara Chía para rato en las portadas de la información del corazón.