Shakira se la juega a Piqué con su última liada: crece la tensión

La relación entre Shakira y Gerard Piqué, después de cientos de idas y venidas relacionadas con su ruptura y el posterior acuerdo de divorcio, se limita en lo personal a todo lo que tiene que ver con sus hijos, Milan y Sasha. Sin embargo, ni así consiguen mantener la compostura y recientemente han vuelto a dejar un episodio de tensión en la puerta del domicilio de Espulgas de Llobregat, donde reside actualmente la cantante y al que Piqué acudió a recoger a los pequeños.

Teóricamente, ambos habían concretado una hora para el ‘intercambio’ de Milan y Sasha, en lo que a la custodia se refiere, para que pasaran unos días con su padre según lo redactado en el contrato de divorcio. Sin embargo, tal y como afirman testigos de lo ocurrido, Shakira, voluntaria o involuntariamente, tuvo a Piqué esperando más de media hora con el coche encendido en la puerta de su casa, hasta que finalmente bajó a los niños para que pudieran comenzar este periodo de estancia junto a él.

Lo que no se sabe y, como casi todo en este culebrón sin final, invita a hacer cábalas, es si Piqué fue el que adelantó su hora de llegada a la casa de Shakira o si fue la cantante colombiana la que, a propósito, decidió hacer esperar a Gerard en un nuevo episodio de la venganza que ha decidido tomar la colombiana después de enterarse que su ex está saliendo y feliz con Clara Chía Martí, la persona que teóricamente habría separado su matrimonio.

La tensión se podía cortar con un cuchillo en un lugar de confrontación y de cobertura máxima por parte de los medios de comunicación, habituales en la puerta de la casa de una Shakira que por el momento continúa residiendo en su domicilio habitual, toda vez que aún no puede emprender su deseado viaje a Miami debido a la delicada salud de su padre, William Mebarak. En el momento en que la cantante se marche a Estados Unidos, los pequeños Milan y Sasha apuntan a hacer lo propio, por lo que Gerard Piqué verá cómo sus hijos pasan a vivir a miles de kilómetros de distancia.

Entre tanto, el lugar de recogida de Piqué de los niños sigue siendo la casa en la que vivió durante muchos años con Shakira, zona que además frecuenta debido a que sus padres, Joan y Montserrat, residen en la casa que está justo al lado de la residencia actual de su ex. Este hecho debería facilitar las cosas, e incluso que la colombiana pudiera derivar en sus ex suegros el intercambio de custodia con Piqué, pero ya sabemos que Shakira ha hecho la cruz a todo lo que tenga que ver con su pasado y con un Gerard que no lo tiene fácil ni a la hora de recoger a sus hijos.