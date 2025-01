Sale a la luz un audio privado del nuevo jefe de Aston Martin: «¿Por qué no podemos ganar el título?»

Aston Martin está ultimando detalles para la ilusionante presentación del AMR25 que tendrá lugar el próximo 18 de enero en el O2 Arena de Londres en una celebración conjunta de la Fórmula 1. En una época de cambios dentro de la escudería, Andy Cowell ha alzado la voz en la fábrica de Silverstone con un discurso inaugural hacia los trabajadores que se ha filtrado y en el que ha subido inesperadamente las expectativas sobre lo que puedan hacer en el Mundial Fernando Alonso y Lance Stroll.

En ese alegato de esperanza, Cowell se pregunta «por qué» no pueden dar la campanada en 2025 y alzarse con alguno de los dos títulos. «¿Podremos ganar el campeonato el año que viene? ¿Quién cree que podemos? ¿Nadie? Miren lo que hizo McLaren. ¿Por qué no podemos?», alentó el nuevo jefe del equipo verde. Estas palabras datan de su entrada en la factoría, es decir, a finales de 2024, por lo que el inglés se refería a esta temporada que arrancará en marzo.

Lo cierto es que todas las esperanzas de Aston Martin están depositadas en que la llegada masiva de talento con Adrian Newey y Enrico Cardile, además de Cowell, suponga una sobredosis de energía en la fábrica a la hora de desarrollar los dos próximos monoplazas, especialmente el de 2026, con el que Alonso espera convertirse nuevamente en campeón del mundo.

Pero Aston Martin no renuncia a nada y espera que 2025 sea el año del regreso a los podios, dos después de que entre Alonso y Stroll cosecharan nueve en total. Tras un 2024 fatídico en el que con incluso con el peor coche el piloto español ha podido quedar noveno y mantener a la escudería quinta en constructores, los británicos están obligados a mejorar y apuntar a lo más alto.

🟢🎙️ Listen to part of Andy Cowell’s inaugural address to the staff at the Aston Martin Technical Centre

«Can we win the championship next year? Who thinks we can? Anybody? Look at what McLaren did – why can’t we?» pic.twitter.com/LODGaMhKsM

