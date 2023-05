Sainz: «Hemos hecho una parada demasiado pronto y otra demasiado tarde…»

Carlos Sainz no escondió su frustración tras finalizar en octava posición el Gran Premio de Mónaco. El piloto de Ferrari lamentó la estrategia de su equipo con las paradas y reconoció que el coche tampoco está en el nivel de rendimiento que persiguen.

La lotería de Mónaco

«Una pena porque el fin de semana hemos tenido muy buen ritmo. En la carrera iba cómodo en todo momento y tirando para adelante, pero no hemos acertado con ninguno de los pit stops, uno ha sido demasiado pronto y el otro demasiado tarde. En la lotería de Mónaco hay veces que te sale y veces que no. Tendremos que analizar lo que no ha salido bien. Las condiciones eran realmente complicadas y creo que podíamos haberlo hecho mejor».

Paradas problemáticas

«La primera parada me ha sorprendido mucho, sobre todo porque he salido detrás de Ocon, y me he frustrado, no voy a engañar. La segunda parada no hacía falta. Hemos fallado, hemos tirado el dado y no ha salido».

Errores del equipo

«Mejor que pasen este año, que claramente el coche no está donde queremos que esté. Debemos seguir aprendiendo de estos momentos, de estas situaciones de tensión y dudas que tenemos de vez en cuando», dijo en declaraciones a DAZN.