El Sabadell «lamenta y rechaza» los cánticos contra Pedro Sánchez en la celebración de su ascenso

El Sabadell ha lanzado un comunicado en el que «lamenta y rechaza» los cánticos contra Pedro Sánchez en la celebración de su ascenso a Segunda División. En el balcón del ayuntamiento de la ciudad, durante los festejos tras ganar en el playoff al Zamora, su portero, Diego Fuoli, inició el cántico de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» diciendo el nombre del presidente del Gobierno y pidiendo a la afición que contestara «con lo que os salga». El club ha tenido que emitir un comunicado desvinculándose de lo sucedido, dejando claro que «la euforia del momento no pueden hacernos perder de vista los principios de respeto y convivencia que deben presidir cualquier acto público».

Tras lo sucedido, miembros del Gobierno como Óscar Puente cargaron contra Fuoli, insultando al guardameta y ampliando la dimensión que ha adquirido el incidente. «Esto es lo que pasa cuando le das dinero a un tonto. Que enseguida le sale el facha», apuntaba el ministro de Transportes en sus redes sociales.

Viendo la polémica generada por el cántico en la celebración del ascenso, el Sabadell emitía un comunicado en el que tildaba de «expresiones impropias» las que se dieron contra Pedro Sánchez. Señalan que «no representan los valores ni el espíritu» del club. Señalan que son una entidad «plural y abierta» y que representan a «una ciudad diversa e integradora» que para nada tiene que ver con lo que ha trascendido de esta celebración.

Comunicado del Sabadell

El CE Sabadell FC lamenta y rechaza los hechos ocurridos durante la celebración institucional del ascenso en el balcón del Ayuntamiento de Sabadell.

Durante el acto se produjeron expresiones dirigidas contra el presidente del Gobierno de España, impropias de un acto institucional, que no representan los valores ni el espiritu de la entidad.

EI CE Sabadell FC es un club deportivo, plural y abierto, parte de una ciudad diversa e integradora. Somos un club de todos aficionados, socios, trabajadores y colaboradores de sensibilidades muy diversas unidos por una misma pasión: el Sabadell.

Una celebración que debía servir para compartir la alegría de un éxito colectivo no debería haberse visto acompañada de manifestaciones de esta naturaleza. La emoción y la euforia del momento no pueden hacernos perder de vista los principios de respeto y convivencia que deben presidir cualquier acto público, y muy especialmente un acto de carácter institucional.

Agradecemos al Ayuntamiento de Sabadell la acogida institucional dispensada al club y a la afición.

El CE Sabadell FC seguirá trabajando para que el respeto, la inclusión, la convivencia y la responsabilidad continúen siendo una parte esencial de nuestra identidad.