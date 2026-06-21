El portero del Sabadell pide perdón por el cántico contra Pedro Sánchez: «Fue fruto de la euforia del momento»

Lío monumental por la celebración del Sabadell. A raíz del cántico contra Pedro Sánchez en la fiesta por el ascenso a Segunda División, iniciado por el portero del club catalán Diego Fuoli, el futbolista se ha visto obligado a tener que pedir disculpas públicamente en sus redes sociales, aludiendo a que todo se debió a «una gracieta sin maldad que se convirtió en una bola gigante».

Todo ocurrió este sábado en la plaza del Ayuntamiento cuando el portero cogió el micrófono en el Ayuntamiento delante de cientos de aficionados para hacer la petición: «Yo voy a soltar una expresión y vosotros contestáis con lo que salga: Pedro Sánchez…». A lo que rápidamente respondieron: «Hijo de puta». Unas imágenes que fueron rápidamente virales en redes sociales y, ante la lluvia de críticas de la izquierda, Fuoli ha emitido un comunicado en su perfil de X.

«Me dirijo a todo aquel que se pudiera sentir ofendido por lo que sucedió ayer en la celebración del ascenso para ofrecer mis disculpas. Fruto de la euforia del momento y de lo vivido estos últimos días, me dejé llevar de más y lo que en el momento me pareció una gracieta sin maldad se ha convertido en una bola gigante. También quería pedir disculpas al club y a mis compañeros por empañar con esta tontería la celebración de una temporada histórica. Espero que, pese a ello, hayáis disfrutado como nosotros de esta temporada de ensueño y hayáis celebrado lo conseguido como se merece», escribió junto con un emoticono reforzando las disculpas.