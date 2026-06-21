Cánticos de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» en la celebración de ascenso del Sabadell
Diego Fuoli aprovechó la euforia y se acordó del presidente del Gobierno
Cientos de aficionados siguieron el cántico
Así se fraguó el regreso del Málaga a Primera División
La fiesta en Sabadell es total. El equipo catalán logró el ansiado ascenso para volver a Segunda División cinco años después y eliminando de goleada al Zamora en la final de los play offs. Este sábado todo el equipo lo celebró por todo lo alto en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad delante de cientos de personas. Una euforia en la que su portero, Diego Fuoli, se convirtió en protagonista por provocar el clásico cántico contra Pedro Sánchez.
No es la primera ni será la última que se escuche en un ambiente futbolístico protestar contra el presidente del Gobierno. Pero el guardameta de 28 años no desaprovechó la oportunidad de coger el micrófono y desatar el momento más llamativo: «Yo voy a soltar una expresión y vosotros contestáis con lo que salga». Instantes después de ese momento, Fuoli comenzó con un «Pedro Sánchez…» para que después todos los asistentes de la plaza respondiesen con un «hijo de puta» entre silbidos e insultos contra él. Una imagen que rápidamente ha circulado en redes sociales por uno de los momentos que pasará a la historia del Sabadell.
El Sabadell vuelve a Segunda División
El CE Sabadell logró este viernes su ascenso a LaLiga Hypermotion con una goleada por 4-0 al Zamora CF en el encuentro de vuelta de su última eliminatoria en los ‘playoffs’ de la Primera RFEF, regresando así los sabadellenses cinco años después a la Segunda División nacional de fútbol.
En la Nova Creu Alta, un gol de Javi López sobrepasado el cuarto de hora igualó la eliminatoria, ya que el partido de ida había acabado 1-0 a favor de los zamoranos. Y cuando acechaba la prórroga, en el 89′ marcó Eneko Aguilar el 2-0 que desarboló a su adversario, que ya en el tiempo añadido encajó el 3-0 de Quadri Liameed y el 4-0 de Xavi Moreno.
Tras la resolución de esta eliminatoria, y a sabiendas de que el CD Tenerife y el CD Eldense subieron de categoría de manera directa hace un mes por ser los campeones de cada grupo, el Sabadell se unió al Celta Fortuna para completar la nueva Segunda División de la próxima temporada.
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— CE Sabadell 🧅 (@CESabadell) June 19, 2026