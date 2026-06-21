Óscar Puente insulta al portero del Sabadell que invitó a cantar «Pedro Sánchez, hijo de puta»: «Tonto y facha»

Óscar Puente ha insultado a Diego Fuoli, portero del Sabadell, jugador que invitó a los seguidores del club catalán a continuar un cántico contra Pedro Sánchez en la celebración por el ascenso a Segunda División. El ministro de Transportes cargó contra el guardameta en sus redes sociales y le llamó «tonto» y «facha».

Puente recuperó una frase de Pepe Rubianes, un activista de extrema izquierda e independentista catalán que falleció en 2009, para atacar al portero del Sabadell. «Esto es lo que pasa cuando le das dinero a un tonto. Que enseguida le sale el facha», escribió Puente citando a Rubianes.

Así, lo que hace el ministro del Gobierno de España, mano derecha de Pedro Sánchez, es atacar al portero del Sabadell por dirigir unos cánticos contra el presidente del Gobierno. Realmente, Diego Fuoli no llegó nunca a insultar a Sánchez, sino que se limitó a decir la primera parte de la frase para que los aficionados del Sabadell en la celebración completaran la frase.

«Yo voy a soltar una expresión y vosotros contestáis con lo que salga. Pedro Sánchez…», dijo el guardameta del Sabadell. Fueron los aficionados del conjunto catalán los que continuaron la frase con un «hijo de puta». Podrían haber dicho «presidente», pero eligieron «hijo de puta». Fue, además, en Sabadell, ciudad en la que manda el PSC con una mayoría absoluta aplastante y en la que Pedro Sánchez ganó con un 39% en las elecciones generales.

“Esto es lo que pasa cuando le das dinero a un tonto. Que enseguida le sale el facha”(Pepe Rubianes. “Rubianes Solamente”. Club Capitol. 2003. Intemporal) https://t.co/AzZFYIqFpj — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 21, 2026

Así, Óscar Puente se ha dedicado a insultar al futbolista del Sabadell, pero no a los aficionados, que son los que completan la frase con el ya habitual «hijo de puta». El ministro tuitero ha utilizado Twitter (oficialmente ahora X) para atizar a Fuoli.

Todo esto se produjo en la celebración del Sabadell, que el pasado viernes ascendió a Segunda División tras golear al Zamora en la Nova Creu Alta. El conjunto arlequinado recuperó la categoría y vuelve al fútbol profesional.