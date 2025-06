Russell es el saqueador de la FIA: Alonso y Verstappen pierden 7 puntos de la superlicencia por su culpa

George Russell es el chico favorito de la FIA. De un tiempo a esta parte el de Mercedes se ha convertido en el piloto ejemplar del modelo de competición al que quiere avanzar el organismo tanto en la Fórmula 1 como en el resto de disciplinas en las que rige en cuanto a deporte de motor. Y eso, inevitablemente, lo sufren otros contendientes como Max Verstappen, el último perjudicado por su choque en el Gran Premio de España, o Fernando Alonso, que recibió en 2024 la sanción de tiempo más contundente de la historia por la simple razón de estar por delante del inglés en su accidente en Australia. Entre ambos han perdido siete puntos por culpa del británico.

De hecho, Verstappen, tras el incidente que se produjo en las últimas vueltas de la carrera en Montmeló, está al borde de perderse una cita del Mundial. El piloto holandés ha agotado 11 puntos de su superlicencia y ya sólo tiene uno de margen. De conservarlo dependerá no caerse de un GP y hacer otro cero que le pueda borrar casi definitivamente de la pelea por su quinto título ante los McLaren.

Lo positivo para él es que al renovarse este carnet cada 12 meses Verstappen ya sólo tendrá que apurar hasta el próximo 30 de junio para recuperar la máxima puntuación de la superlicencia. Hasta entonces, tiene por delante Canadá y Austria, cuya carrera se celebra justamente el 29 de este mes, un día antes del reset. Eso sí, si una sanción en el Red Bull Ring le acarrea algo más que un castigo disciplinario no podría estar en Silverstone el siguiente fin de semana.

Una auténtica avería para un piloto como Verstappen que siempre va al máximo como demostró el pasado domingo en Barcelona, donde la estrategia a tres paradas trastocada por el coche de seguridad y a la postre la carrera al sprint improvisada le acabó condenando con unos neumáticos duros difícil de hacer entrar en temperatura. Le pasó para llegar al podio Charles Leclerc, con el que se chocó de refilón, y también Russell para arrebatarle la cuarta plaza, con el que no se contuvo y terminó embistiendo por no querer devolverle la posición.

Los puntos que cuesta enfrentarse a Russell

La sanción para la opinión popular fue justa (10 segundos para quedarse fuera de los puntos y 3 menos en la superlicencia), pero no esconde la obviedad de que tocar a Russell tiene consecuencias como bien recuerda el holandés desde Qatar, donde le mandó a la «mierda» tras perder la pole por su culpa. Ya le ocurrió, como decimos, al propio Alonso el pasado año en Melbourne. Una frenada que a ojos de la FIA fue temeraria fue interpretada como el motivo del accidente del inglés, que reventó su Mercedes contra el muro de la curva 6.

Un curso después, de cara a la inauguración de este Mundial 2025 fue modificada, pero ya no había quien quitase a Fernando esa histórica sanción de 20 segundos que le bajó del sexto al octavo puesto en Australia. Sólo le costó un punto en la superlicencia, aunque cerca estuvo también el asturiano de perderse una carrera. Con el tiempo la FIA aflojó y el riesgo se esfumó y ahora tiene 10 de los 12 puntos de su carnet de la F1. Por suerte, no se ha visto envuelto en ningún incidente con Russell… si no otro gallo cantaría.