Rumores de ruptura entre Morata y Alice Campello: nueva crisis tras su anterior separación

El matrimonio que forman Álvaro Morata y Alice Campello vuelve a estar en boca de todos. Salen a la luz nuevos rumores de crisis e incluso de una posible ruptura entre el futbolista del Como y la influencer y empresaria italiana. El periodista Javier Hoyos confirma que no atraviesan su mejor momento, aunque todavía no se han separado por segunda vez, sino que están dándose un tiempo para tomar la mejor decisión posible para ellos y su familia, pues tienen cuatro hijos en común.

Hace unas horas, en Divinity destaparon esta crisis tras ciertos movimientos en las redes sociales. Y es que sus biografías de Instagram han cambiado, y esto, tratándose de ellos, nunca es un detalle menor porque ya precedió a la primera separación entre Morata y Alice Campello, de ahí que sea un detalle importante y sospechoso de que la relación no pasa por su mejor momento. En las últimas horas, Morata ha eliminado de su bio la referencia a «marido de Alice», algo significativo. Por su parte, Alice ha modificado sus apellidos en su perfil, un movimiento que, aislado, podría no significar naa, si no fuera porque exactamente este mismo patrón se repitió en la última crisis y ruptura del matrimonio.

La historia, sin embargo, parecía tener final feliz. Meses después, anunciaron su reconciliación y volvieron a vivir juntos y en familia con sus cuatro hijos. De hecho, la decisión de volver a Italia y fichar por el Como fue tomada por parte de ambos porque consideraban que era el mejor lugar posible para estar bien y ser felices junto a sus pequeños.

Morata y Alice Campello: nueva crisis

Pero ahora parece que vuelven los rumores de crisis. Rastreando sus redes sociales, se observa que el último post de Alice junto a Morata data del 5 de noviembre, y desde esa fecha no hay más likes visibles entre ellos. En una pareja tan activa en redes como ellos, este silencio es llamativo. Lo cierto es que, de momento, no hay comunicado oficial. Tampoco hay unfollow, ni mensajes encriptados, ni fotografías borradas. Solo esos discretos cambios en sus biografías y ausencia de fotos juntos y reacciones entre ellos.

Según el periodista Javier Hoyos, la crisis es real y está confirmada. Según él, ambos se siguen queriendo y respetando al máximo, pero vuelve a haber ciertas discrepancias, cosas que no ven de la misma manera, de ahí que se hayan distanciado en las últimas semanas. Sin embargo, esto no significa que hayan roto ni que el matrimonio haya llegado a su fin, por lo menos hasta el momento. Además, ahora llega la Navidad, unas fechas muy señaladas que suelen pasarse en familia y que ellos tendrán que disfrutar junto a sus cuatro hijos.