Rummenigge anuncia por error el último fichaje del Bayern

El Bayern de Múnich no pierde el tiempo. Una vez que ha finalizado la temporada, el conjunto alemán ha comenzado a reforzarse de cara al próximo curso y, de momento, ha cerrado la llegada de dos futbolistas. El primero de ellos es Laimer, que llega procedente del Leipzig, mientras que el segundo es Raphael Guerreiro. El ya ex del Dortmund fue anunciado por error antes de la final de la Champions entre el City y el Inter por Karl-Heinz Rummenigge, pese a que aún no era oficial.

En los últimos días, se había especulado con la posibilidad de que el jugador portugués hiciera las maletas y pusiera rumbo al conjunto bávaro. Sin embargo, ni el Bayern, ni el Borussia Dortmund se habían pronunciado al respecto. Hasta que Rummenigge ha roto el silencio para anunciar su llegada.

A falta de oficialidad, puesto ninguno de los dos clubes ha comunicado el traspaso, el miembro del Consejo de Supervisión del club, al que ha vuelto tras la marcha de Kahn y de Salihamidzic, se pronunció antes de la final de la Champions en la televisión alemana y anunció por sorpresa la llegada de Guerreiro. «Hemos conseguido buenos jugadores con Laimer y Guerreiro», señaló Rummenigge.

Con su salida, el Dortmund pierde a otro de sus principales activos, puesto que a la venta de Bellingham al Real Madrid hay que sumar ahora la marcha como agente libre del portugués. Se había especulado con la posibilidad de que se incorporara la próxima temporada al Bayern, puesto que no había renovado aún su contrato, que termina el 30 de junio, pero no había confirmación por ninguna de las partes.

Sin embargo, el lapsus de Rummenigge confirma que el jugador no seguirá en el Westfallenstadion y cambiará de aires. El Bayern no quiere firmar una temporada como la actual, en la que pese a ganar la Bundesliga, sufrieron hasta el final y fueron eliminados antes de lo esperado tanto en Champions como en Copa. Por ello, han comenzado con fuerza en el mercado.