Robert Moreno vuelve a ser seleccionador: firma por Corea del Sur

Robert Moreno ha sido nombrado nuevo seleccionador de Corea del Sur. La Asociación Surcoreana de Fútbol (KFA) ha confirmado la llegada al banquillo del entrenador español después de la dimisión de Hong Myung-bo tras caer en la fase de grupos del Mundial 2026. El que en su día fue segundo de Luis Enrique y posteriormente seleccionador español, afronta una nueva etapa después de no conseguir triunfar en el Mónaco, Granada o el Sochi de Rusia.

Robert Moreno vuelve a los banquillos y lo hace por sorpresa. La Asociación Surcoreana de Fútbol (KFA) ha confirmado el fichaje del entrenador español que ocupará el puesto de seleccionador interino y que tendrá como objetivo llegar a la Copa Asiática que se disputa a principios de 2027 en Arabia Saudí. Para llegar a esta meta, el español se examinará en los amistosos que disputará Corea del Sur en septiembre ante Ecuador y Uruguay y en octubre ante Venezuela y Uzbekistán.

Robert Moreno llega al puesto de seleccionador de Corea del Sur después del fracaso de la selección asiática, que no pudo pasar de la fase de grupos en el pasado Mundial 2026, en el que salió eliminada de un grupo compuesto por México, Sudáfrica y la República Checa. La selección, entonces dirigida por Hong Myung-bo, no consiguió acceder a dieciseisavos de final como una de las mejores terceras y eso obligó a dimitir al seleccionador. Ahora el entrenador español ocupará su puesto.

Robert Moreno continúa su carrera en Corea del Sur

La selección de Corea del Sur será el próximo destino de un Robert Moreno que sigue con su trayectoria en los banquillos después de heredar el banquillo de la selección española durante la etapa de Luis Enrique y después ser sustituido por el técnico asturiano después de que este decidiera regresar al cargo después de la muerte de su hija.

Después de salir del banquillo de la selección, Robert Moreno firmó por el Mónaco, donde sólo estuvo media temporada, y posteriormente llegó a Granada, donde tampoco acabó la temporada. Esto le llevó a la que hasta la fecha ha sido su última aventura en el Sochi de Rusia, en el que fue despedido con polémica, siendo acusado de acudir a la inteligencia artificial para hacer las alineaciones. Ahora le llega una nueva oportunidad en Corea del Sur.