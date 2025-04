La absurda justificación del mánager de los Mavs sobre la venta de Doncic: «No sabía que era tan relevante»

Nico Harrison vuelve a estar en la diana de los hinchas de los Mavericks. El mánager general de la franquicia de Dallas y el principal responsable del polémico traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers, respondió este lunes a los aficionados de los Mavs, muy enfadados con él por haberse desprendido de la estrella de su equipo que les llevó el pasado año a las finales de la NBA por primera vez en 13 años.

«Sabía que Luka era importante para la afición pero no sabía hasta qué punto», afirmó Harrison en una rueda de prensa como cierre a la desastrosa temporada de los Mavericks. Asimismo, al ser preguntado sobre «por qué no debería ser despedido», el gerente de los Mavs sostuvo que ha «hecho un muy buen trabajo» en Dallas y consideró que no puede ser «juzgado» por las múltiples lesiones que ha sufrido el equipo esta temporada.

Tras su derrota en el play-in el pasado viernes ante los Memphis Grizzlies (120-106) y acabar décimos de la Conferencia Oeste en la temporada regular, los Mavericks cerraron un curso para olvidar marcado totalmente por la sorprendente salida de Doncic, que ha dejado una gran herida en la franquicia de Texas.

Los Mavericks perdieron las Finales de la NBA en junio de 2024 frente a los Boston Celtics. Diez meses después, se quedaron fuera de los playoff, Doncic está en los Lakers, Kyrie Irving se encuentra lesionado de gravedad en un año muy agitado en la enfermería de los Mavs, la afición está radicalmente en contra de la directiva y el proyecto de Dallas se encuentra rodeado de interrogantes.

Del mismo modo, después de que Harrison insistiera en que «la defensa gana campeonatos» como argumento para traspasar a Doncic, la ironía quiso que los Mavericks despidieran la temporada arrollado por la maquinaria ofensiva de Memphis, que le endosó 96 puntos en tres cuartos del partido.