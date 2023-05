Ricky Rubio: «Comienzo a plantearme mi regreso a España»

Ricky Rubio ve cada vez más cerca su adiós a la NBA. El base español, de 32 años, comienza a sentir ya que su vuelta a España está cerca y que el baloncesto americano tiene sus días contados para él. De hecho ve su vuelta a España, a casa, concretamente a Barcelona, donde deja abierta cualquiera de las opciones en el baloncesto catalán: Barça, Penya o Girona…

Tiene todavía dos años de contrato con los Cleveland Cavaliers donde percibe alrededor de seis millones de dólares por curso, Rubio no ve tan claro que cumpla esos dos años de contrato que tiene firmados y su regreso a casa puede ser más pronto de lo que muchos piensan.

«Me empiezo a plantear mi regreso. Me quedan dos años de contrato, quizás uno, ya veremos», dice sin tapujos, claro y directo, sobre sus próximos años deportivos y la deja claro que su deseo es «volver a casa, a Barcelona, cerca de casa», aunque no es la única posibilidad que se plantea ya que también tiene entre sus posibilidades la de recalar en Italia: «Me gustaría jugar un año en Italia, siempre lo he dicho. Me gusta el país, el idioma, la comida. Quizás es demasiado tarde y no me dejan».

Sus declaraciones, en el podcast de La Sotana, dejan muy a las claras que Ricky Rubio se está planteando más pronto que tarde su regreso, sobre todo tras la grave lesión de rodilla que sufrió y de la que regresó este curso. El base no ha recuperado su mejor versión aún, cuando promediaba 13,1 puntos, 4,1 rebotes y 6,6 asistencias, mientras que este año sus números han bajado hasta los 5,2 puntos, 2,1 rebotes y 3,5 asistencias.

El español confirma también que, durante su grave lesión, «en algún momento me lo planteé, pero poco rato», en relación a la retirada del baloncesto, pero también muy presente la grave enfermedad de su madre: «En algún momento, creo que es algo que le pasa a todo el mundo. Vives 12 años en Estados Unidos, estás muy lejos, y yo soy mucho de estar en casa».

No fue a lo único a lo que respondió Ricky Rubio, que también mencionó quiénes han sido sus mejores compañeros a nivel personal, mencionando a Pere Tomàs, Víctor Sada y Jordi Trias, por otro lado quiénes han sido sus mejores compañeros sobre el parqué, dando los nombres de Devin Booker, Pau Gasol y Juan Carlos Navarro; y por último quién cree que ganará la NBA esta temporada, dando el nombre de los Denver Nuggets.