La reveladora respuesta de Haaland tras preguntarle por la posible sanción al Manchester City

Erling Haaland ha hablado sobre la posible sanción al Manchester City durante el parón internacional. El delantero se encuentra concentrado con Noruega, antes de comenzar la fase de clasificación para el Mundial 2026, donde se medirán a Moldavia. Más allá del desconocimiento sobre su rival, el ariete ha sorprendido al mostrarse muy seguro de que al club inglés no le sucederá nada en el megajuicio que tiene abierto contra la Premier League por las 115 presuntas irregularidades con el fair play financiero.

El futbolista amplió su contrato hace unos meses hasta junio de 2034, algo que supone un hecho sin precedentes en el fútbol actual. Y, precisamente, ese ha sido el argumento que ha utilizado a la hora de señalar que el Manchester City no será sancionado: «Obviamente, no me preocupa eso si firmo un contrato de 9 años y medio…».

Haaland fue preguntado sobre los 115 cargos que pesan contra su club por incumplir el fair play financiero de la Premier League. En caso de ser declarados culpables, podrían incluso perder la categoría y bajar a Segunda División –Championship– lo que supondría un duro golpe a las aspiraciones del club durante, al menos, una temporada.

Pero al nórdico no le preocupa en absoluto. Antes de que su selección afronte el primer partido rumbo a México, Estados Unidos y Canadá 2026, se ha pronunciado sobre lo que podría pasar si el club-Estado en el que milita es declarado culpable y sancionado. Pero lo ha hecho mostrándose muy seguro de que al City no le pasará absolutamente nada. De lo contrario, como ha dicho, no hubiera firmado uno de los contratos de mayor duración que se recuerdan en el fútbol mundial.

Sobre lo que también ha hablado es del mal momento que atraviesa el equipo. Sin opciones en la Premier y peleando por acabar entre los cinco mejores, eliminados de la Champions League antes de octavos –contra el Real Madrid– y sólo con la FA Cup como posible título, está claro que estamos ante el mayor fracaso de Guardiola en su carrera como entrenador. Más aún si se tiene en cuenta el multimillonario desembolso económico realizado durante las temporadas que lleva en el cargo o, sin ir más lejos, en este mismo mercado invernal.

Haaland tiene muy claro el objetivo para este mes de marzo, que pasa únicamente por guiar a su selección a la cita mundialista del próximo verano. Pero sí que ha querido hablar sobre el pobre rendimiento de su equipo este curso: «No tiene sentido pensar en el City ahora que estoy jugando en la selección. Debemos seguir mejorando. Ya no tiene sentido poner excusas, tenemos que cumplir».

Haaland sueña con el Mundial

Han sido las únicas palabras que ha tenido para su club, puesto que ha asegurado después que estar en el Mundial «tiene una importancia muy alta» para él. Noruega tiene la oportunidad de poner fin a una racha de 18 años sin estar presente entre las grandes. A una generación de oro se suma la ampliación de cupos de 32 selecciones a 48, lo que les facilita mucho el poder conseguirlo, aunque en la Eurocopa sucedía lo mismo y se quedaron fuera de las 24 selecciones.

Por ello, Haaland ha reflejado que hará lo posible por conseguir ese billete a la cita que tendrá lugar en Norteamérica el próximo verano de 2026. «Haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que lo logremos», ha señalado el delantero del Manchester City. Aunque estas palabras contrastan con lo revelado después, puesto que ha dicho que no sabía nada sobre su rival, Moldavia. Se ha limitado a contestar con un simple «ni idea».