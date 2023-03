El reto de un campeón del mundo a Fernando Alonso: «Que empiece desde atrás para ver dónde puede llegar»

Damon Hill no ha querido ocultar su sorpresa por el podio logrado por Fernando Alonso en Baréin. El que fuera campeón del mundo de Fórmula 1 en 1996 se ha rendido al asturiano, al que califica como «una especie de genio de las carreras», y no ha dudado en proponerle un reto para ver a dónde puede llegar. Después de renacer de la mano de Aston Martin y lograr un meritorio tercer puesto en el primer gran premio de la temporada, Alonso no ha parado de recibir elogios y uno de ellos ha llegado de parte del británico.

En sus redes sociales, Hill se ha pronunciado sobre la gran actuación de Alonso en Shakir, llegando a señalarle como el campeón de la carrera. «Este chico ganó el GP de Baréin», comienza diciendo el ex de Williams, que además propone un reto para el español: «Deberían hacer que empiece desde atrás cada carrera, sólo para ver lo lejos que puede llegar. Es entretenimiento todo el tiempo. Habilidad, determinación, comentarios inteligentes de Alec… Es una especie de genio de las carreras».

This guy won the Bahrain GP. They should make him start from the back every time just to see how far up he can get. Its entertainment all the way. Skill, determination, smart Alec comments. He's a kind of racing genius. #f1 https://t.co/sdknuSDU9t

— Damon Hill (@HillF1) March 5, 2023