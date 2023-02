Así es el espectacular coche de Fernando Alonso para completar ‘La Misión’

El espectacular AMR23 de Aston Martin fue presentado este lunes por todo lo alto. A partir del próximo 5 de marzo, Fernando Alonso se subirá a un monoplaza muy diferente al del año pasado y que ha causado sorpresa y admiración, con un diseño totalmente renovado y muy agresivo.

El nuevo AMR23 de Aston Martin destaca por su agresividad con un morro totalmente opuesto al de la temporada pasada, mucho más cerca del asfalto. Un toque afilado en un monoplaza completamente verde y muy futurista. Destaca por unos laterales innovadores, con una entrada de aire muy estrecha en los pontones y situada muy arriba, con un canal máximo por la parte inferior para crear un flujo de aire por encima del suelo.

The product of our passion.#AMR23 #NewEnergy pic.twitter.com/CpBWjjtT7T

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 13, 2023