La reivindicación de Marcos Fernández tras marcar con el Espanyol: «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende»

El Espanyol-Sevilla terminó siendo de lo más movido y, en el descuento, nos dejó la imagen del partido. «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende», se leía en la camiseta de Marcos Fernández. Marcaba el gol del empate el futbolista del conjunto barcelonés y se levantaba su camiseta, donde aparecía un mensaje con clara dirección al Gobierno. El delantero, que el pasado curso jugó cedido en el Ceuta, no dudaba en solidarizarse con la que fue su casa durante la temporada 2025-2026.