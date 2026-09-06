Enésimo escándalo arbitral: dejan al Sevilla con uno menos por una jugada que ni fue falta y el VAR no aparece

Ni un partido sin escándalo, han debido proponerse en el Comité Técnico de Árbitros. Esta jornada, había sucedido en el Betis-Real Madrid y en el Rayo-Racing. Ahora, en el Espanyol-Sevilla. El conjunto hispalense, favorecido en el arranque de la temporada, ha visto cómo ahora se le daba la vuelta. En Cornellá-El Prat, el conjunto dirigido por Luis García Plaza se quedó con uno menos al interpretar el árbitro que Sangante hace una falta a Roberto siendo el último hombre. No fue ni falta y el VAR no intervino para enmendar el error.

La acción parecía una roja clarísima desde el césped. Parecía que había una falta clarísima siendo el último defensor, puesto que el contacto es evidente. Sin embargo, en la repetición se aprecia claramente cómo el futbolista del Sevilla se anticipa a Roberto mientras está en el aire y desplaza claramente el balón con su pierna derecha.

Viendo las tomas posteriores, era una acción clara de VAR. Después de que Sesma Espinosa expulsara con roja directa a Sangante, se esperaba la entrada en acción de Trujillo Suárez para corregir un error de lo más evidente. Pero no pasó. Sorpresa que ya no sorprende a nadie. Aunque el banquillo hispalense no daba crédito, con razón. Saltaban a protestar señalando que había tocado claramente balón y la reacción del colegiado era expulsar a un miembro del cuerpo técnico y sacarle una amarilla a García Plaza.

Eso de error claro, obvio y manifiesto ha debido pasar a mejor vida. Llega un punto en el que lo que parece más que evidente no lo es y lo que no lo parece, para los árbitros sí que lo es. Eso mismo sucedió en el Espanyol-Sevilla. Nadie entendió lo sucedido, tras ver las imágenes. Habrá que esperar las explicaciones pertinentes del CTA, que ya reconocieron un error en las primeras jornadas, a favor del Sevilla. Ahora, los del Pizjuán han sido perjudicados con claridad.