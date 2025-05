Reino Unido, cuna de la F1, clave para Sainz: denunció al actual presidente de la FIA por «amordazamiento»

Después del importante anuncio que Carlos Sainz hizo el pasado miércoles, día en el que afirmó que intentará presentarse a las elecciones presidenciales de la FIA el próximo 12 de diciembre, es lógico preguntarse dónde está el origen y quiénes han convencido al legendario piloto español para arriesgarse a este giro hacia el lado político del deporte de motor. Para hacer frente a Ben Sulayem, actual presidente de la Federación Internacional del Automóvil, necesitará importantes apoyos y todo apunta a que Reino Unido es uno de ellos.

La nación británica es la cuna de la Fórmula 1. Allí se desarrollan la mayor parte de los monoplazas que componen la parrilla en distintas fábricas como Silverstone, donde Aston Martin diseña el coche de Fernando Alonso, o Grove, el lugar en el que este año aterrizó Carlos Sainz hijo para competir con Williams en el Mundial. Su Federación automovilística, Motorsport UK, no vive su mejor momento institucional con la FIA, y esa puede ser una de las claves que haya impulsado al cuatro veces campeón del Rally Dakar a apostar por este movimiento.

Cabe recordar que hace tan sólo dos meses, el pasado marzo, Motorsport UK amenazó a Ben Sulayem, potencial rival de Sainz en las elecciones que se celebrarán el próximo 12 de diciembre en Uzbekistán, con emprender acciones legales contra la FIA. Reino Unido, que tiene más voz y voto que el resto de países en estos procesos electorales, desveló un «amordazamiento» por parte de la organizadora de los principales campeonatos de deporte de motor al pedirle a David Richards, presidente de la Federación británica, a firmar «un nuevo acuerdo de confidencialidad».

Richards no es un desconocido para Sainz y posiblemente no sea quien está detrás del bloque que ha motivado al español a tomar este camino. El presidente de Motorsport UK era dirigente de Subaru cuando el actual piloto de Ford compitió en el Dakar con la marca japonesa en 1995, pero el final entre ambos, aunque no hubo ningún gran conflicto, no fue el mejor.

Reino Unido podría estar con Sainz

Aun así, Reino Unido valora a Sainz a la altura de la leyenda en que se ha convertido y le considera como una fuerza importante para acabar con los días de Ben Sulayem, un presidente de la FIA que pierde cada día más adeptos. Especialmente en los últimos meses se ha desatado una ola de despidos, dimisiones y conflictos políticos que acabaron con la Federación británica amenazando al emiratí.

Richards, al que recientemente impidieron asistir a una reunión del Consejo Mundial del Motor tras negarse a firmar un acuerdo de confidencialidad, dirigió su discurso hacia Ben Sulayem y miembros de la organización, afirmando que la FIA «empeoró progresivamente» bajo su liderazgo y subrayando su «preocupación por la erosión de la responsabilidad y el buen gobierno» del estamento.

«Desde hace algún tiempo me preocupa la erosión de la responsabilidad y el buen gobierno en la FIA. Como habrán visto en la prensa, recientemente surgió un asunto que me ha obligado a adoptar una postura y que necesita una explicación», inició Richards en su escrito. Aunque actualmente se desconoce si es él quien anda detrás de la promoción a Sainz, el dirigente desveló el enfado de Motorsport UK por promesas incumplidas.

Básicamente, cuando en 2021 apoyaron a Ben Sulayem en vez de al candidato británico, Graham Stoker, fue porque la propuesta del de Emiratos Árabes Unidos iban en consonancia por la idea de FIA que tenían en Reino Unido. Pero con el paso de los años el hartazgo ante la inacción fue creciendo hasta que las relaciones se dinamitaron con esta carta anunciando medidas legales.

«Me temo que en los últimos tres años se ha producido un claro incumplimiento de estas promesas. De hecho, la situación ha empeorado progresivamente con informes de los medios de comunicación que confirman que numerosos altos cargos de la FIA y funcionarios voluntarios han sido despedidos o han dimitido bajo una nube opaca», apostilló Richards.

El nuevo acuerdo de confidencialidad

«En el momento de mi nombramiento como miembro del Consejo Mundial del Motor en 2021, firmé un acuerdo de confidencialidad y, de hecho, ya estaba obligado por el artículo 4 del Código Ético de la FIA», explicó Richards. «Sin embargo, el nuevo acuerdo de confidencialidad iba mucho más allá y, con una semana de antelación, se me dijo que si no lo firmaba, se me excluiría del próximo Consejo Mundial del Motor», desveló en marzo.

Sus palabras fueron un golpe tremendo a Ben Sulayem en el año de su posible reelección al contar Reino Unido con una influencia tan grande en las distintas categorías, especialmente la F1. Que esté detrás de Sainz o no lo dirá el tiempo, pero en su apoyo reside la clave de una victoria en diciembre que le catapulte a la presidencia de la FIA.