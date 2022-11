El reencuentro más tenso entre Shakira y Piqué, a punto: la fecha y cómo será

La separación de Shakira y Gerard Piqué sigue dando que hablar. El hecho de que llegaran a un acuerdo para la custodia de sus hijos no significa que ambos no sigan en el foco. Sin ir más lejos, la cantante colombiana ha sido fotografiado con un joven en Cantabria, su instructor de surf, mientras que el ya ex jugador sigue con su nueva pareja, Clara Chía. Ambos siguen sin cruzar palabra, pero en los próximos días volverán a verse las caras.

Concretamente, será el próximo 1 diciembre cuando la intérprete de Monotonía y el catalán se encuentren en el Juzgado de Primera Instancia y de Familia nº 18 de Barcelona. Allí tendrán que refrendar el acuerdo al que llegaron para la custodia de sus hijos, cediendo Piqué finalmente en lo que se refiere a la residencia de los pequeños, que podrán mudarse a Miami con la artista cuando empiece el nuevo año.

Shakira planea irse a Miami

Shakira tiene previsto trasladarse a Miami junto a sus dos hijos en enero de 2023 y Pique le habría pedido como condición que Milan y Sasha permanecieran en Cataluña durante las fiestas navideñas para que la familia paterna pueda disfrutar de los pequeños antes de emprender un nuevo rumbo. Mientras tanto, ambos siguen residiendo en tierras catalanas, y hace unos días coincidieron en un partido de béisbol de Milan.

Ambos estaban en las gradas del campo, pero en ningún momento se acercaron uno al otro. No cruzaron ni una palabra, pero sí que hubo miradas de por medio, en especial por parte de Shakira. La colombiana incluso hizo una peineta que según los presentes iba dirigida a Piqué, además de bailar y provocar mirando a la grada en la que estaba el ex jugador del Barcelona, que no estaba acompañado de Clara Chía en esa ocasión.