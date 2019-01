Los motivos por los que el Real Madrid ha vaciado el Bernabéu

El Real Madrid presentó ante la Real Sociedad la tercera peor entrada de la temporada. Los blancos ya no hacen caja en el Santiago Bernabéu y los principales motivos se deben a la mala racha del equipo, la falta de jugadores que generen ilusión y el precio desproporcionado de las entradas

53.412 espectadores dejaron un aspecto desolador del Santiago Bernabéu en el choque ante la Real Sociedad. La cifra dista bastante de los 80.000 aficionados que caben en el feudo del Real Madrid. El día y la hora del partido acompañaban en la capital para que la gente se animase a disfrutar de él en directo, pero no fue así y el estadio mostró una imagen que esta temporada, desgraciadamente, empieza a ser normal.

Y es que los blancos no llaman la atención de su público últimamente. Esta temporada, han registrado otras dos entradas similares, por debajo de la que hubo en el último encuentro liguero. Ante el CSKA de Moscú en la derrota por 0-3 en Champions y con todo decidido en el grupo y frente al Getafe. Lo cierto es que el Madrid este curso sólo ha pasado en una ocasión de los 70.000 espectadores, ante el Atlético de Madrid, en el que hubo prácticamente lleno.

No hace tanto tiempo el Real Madrid presumía de haber completado la cifra histórica de 70 llenos consecutivos en el Santiago Bernabéu. No fue hace tanto tiempo, pero parece que hubiera pasado un siglo.

El mal juego y los malos resultados del equipo

El motivo principal de la huida del madridismo del Santiago Bernabéu sería la mala racha del equipo. Desde el comienzo de la temporada los blancos no han terminado de convencer a su afición. La ilusión de la afición se ha ido diluyendo a raíz de aquel mes sin ganar, que terminó con la goleada en el Camp Nou y el despido de Lopetegui. La llegada de Solari no ha incrementado esas esperanzas de los hinchas.

La falta de un crack que enganche a la afición

Además, desde este verano, no hay un jugador que sirva como reclamo. Cristiano Ronaldo era, además de la estrella del equipo, un atractivo al que el aficionado quería ir a ver jugar. Sin él, los blancos no han encontrado en Bale, Asensio ni Isco ese jugador que sirva de llamada al público. Ya no hay ninguna estrella que apasione a la grada y eso se nota en la taquilla.

Las mismas caras de los últimos cinco años

Además, la plantilla del Real Madrid se ha sometido a pocos cambios en los últimos años. El madridismo se ha acostumbrado a ver siempre a los mismos jugadores, pues la muchos de ellos llevan más de siete temporadas en la plantilla. Jugadores como Sergio Ramos, Marcelo, Benzema, Varane… llevan muchos años en el club y la afición ya sabe de sobra lo que es verles jugar.

El precio desorbitado de las entradas

A todas estas causas, tampoco acompaña el precio desorbitado de las entradas. En otros países europeos, asistir a un partido de la máxima categoría no cuesta más de 20 euros, mientras que en España los precios se doblan. Si nos centramos en el Bernabéu, un aficionado tiene que pagar un mínimo de 80 euros por lo general para asistir a un encuentro del Real Madrid. Un desembolso importante que el aficionado medio no puede realizar como forma general.