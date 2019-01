Marcos Llorente se rompe: de dos a tres semanas de baja

Duro golpe para Marcos Llorente. El centrocampista del Real Madrid sufre una lesión de grado 2 en el aductor izquierdo y estará fuera entre dos y tres semanas.

Duro golpe para Marcos Llorente. El centrocampista del Real Madrid se ha lesionado y estará fuera entre dos y tres semanas. “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Marcos Llorente por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión de grado 2 en el aductor izquierdo. Pendiente de evolución”, asegura el parte médico publicado por el club.

El revés le llega justo cuando estaba en su mejor momento. Llorente había conseguido asentarse en el once de Solari aprovechando la ausencia de Casemiro por lesión. Pese a que no contaba para Lopetegui, Solari sí le dio la oportunidad de mostrar su talento y no la desaprovechó. Marcos se había convertido en un pilar importante dentro del centro del campo madridista, pero ahora tendrá que parar obligado.

Por su parte, Casemiro, ya está listo para volver a la titularidad por lo que el técnico argentino podrá disponer del brasileño el encuentro liguero ante el Villarreal el próximo 3 de enero. El centrocampista regresa tras estar poco más de un mes de baja, aunque ya dispuso de algunos minutos durante el pasado Mundial de Clubes donde el Madrid se alzó como campeón, defendiendo así el título conseguido el año anterior.