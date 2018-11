El Manchester United pone 100 millones de libras por Bale

El Real Madrid no ve ahora mal una posible marcha de Bale al United, siempre y cuando se lleve a cabo el fichaje de Hazard

El pasado sábado, en el duelo de Liga ante el Real Valladolid, Gareth Bale comprobó lo que piensa la afición del Real Madrid sobre su estado de forma. La hinchada madridista la tomó con el galés y le pitó en varias fases del encuentro, llegando a su apogeo cuando Santiago Solari decidió cambiarle en el ecuador de la segunda parte.

“El vestuario Del Real Madrid está cabreado no, lo siguiente de lo siguiente con el ’11”, aseguró Eduardo Inda en su habitual participación de los lunes en El Chiringuito. “Están hartos de Bale y hay una posibilidad escasa de que se intercambie con Hazard en el mercado de invierno”, contó el director de OKDIARIO. “El United ofrece por él 100 millones de libras”, añadió.

El madridismo ha visto como Bale, que tendría que ser su estrella este año ante la ausencia de Cristiano, se ha diluido en los últimos tiempos. El galés no ejerce de líder, no es decisivo ni relevante y no asume los galones que le corresponden. En la negativa racha de resultados y juegos, que se llevó por delante a Lopetegui, Bale ni apareció. Se escondió y apenas aportó.

Y todo eso desde el Real Madrid se tiene en cuenta. En el club existe una preocupación por el momento que vive Gareth Bale y se empieza a sopesar la idea de un cambio de aires para el jugador. El Manchester United, el equipo que ya le quiso el último verano, sigue interesado en el internacional galés y el Real Madrid ve ahora con buenos ojos una posible marcha de Bale.

El fichaje de Hazard, clave

El club blanco rechazó en el último mercado de fichajes una oferta del Manchester United por Gareth Bale en torno a los 150 millones. Se consideraba entonces que el galés sería pieza clave del nuevo proyecto, pero tras casi tres meses de competición, Bale no ha dado lo que se esperaba de él. Es por ello que ahora en el Real Madrid estarían dispuestos a hacer la operación e incluso sin esperarse al próximo verano, directamente en el mercado de invierno.

Esta operación también dependerá del fichaje de Eden Hazard, que ya ha mostrado su deseo de venir al Real Madrid. Desde el club se ve al belga como sustituto natural de Bale, en juego y también a nivel mediático, y entienden que la incorporación del actual jugador del Chelsea sería un dos en uno: dejar ir a Bale por un precio mayor al que costó en 2013 e ilusionar a la afición con un nuevo jugador.

Gareth Bale, además, tiene en una semana un nuevo parón por selecciones, fundamental para Gales porque se juega ser líder de su grupo de la Liga B de la Liga de las Naciones de la UEFA (y, por lo tanto, acudir a la Final Four donde podría acceder a la Eurocopa 2020). Esas fechas marcarán al jugador galés, porque llegará sin haber hecho grandes actuaciones con el Real Madrid.