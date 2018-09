Reconoce que su idea es viajar en los próximos días En principio llegaría para reforzar al Real Madrid Castilla

El mercado de fichajes ha terminado, pero el Real Madrid sigue moviendo sus redes en busca de los mejores jugadores jóvenes del planeta. El último nombre que ha trascendido es el de José Luis Rodríguez, lateral derecho uruguayo de 21 años que espera cerrar pronto su fichaje por el equipo blanco. El jugador de Danubio ha concedido una entrevista a la radio de su país Sport 890 y ha reconocido el interés del Madrid y de otro equipo europeo. No quiere precipitarse y dar por hecho el fichaje, pero sus palabras dejan entrever que está muy cerca de consumarse.

“Tener la oportunidad de ir al Real Madrid… Estoy muy contento, a ver si se decide. Que uno de los mejores equipos del mundo esté en busca de uno no es poca cosa. Cuando lo escuché no lo creía. A ver qué pasa, ojalá sea lo mejor. Estuvimos hablando antes del 31 de agosto y estaba la oportunidad de poder viajar. Tengo dos ofertas, las está manejando mi representante. En estos días ya se puede viajar y ver qué se resuelve. No voy a estar para el próximo partido porque puedo viajar antes del fin de semana”, dijo el jugador.

Si termina recalando en la disciplina blanca, José Luis Rodríguez se reencontraría con Fede Valverde, con el que ya jugó en las categorías inferiores de la selección uruguaya: “Conozco a Fede Valverde de la época de juveniles. Ojalá me pueda reencontrar con él en el Real Madrid. Estuvimos charlando por la posibilidad de que esté ahí. En España también tengo otros muchos compañeros, estamos en contacto siempre, eso no se pierde. Tenerlos cerca es bueno”.

El charrúa podría llegar para reforzar al Real Madrid Castilla, pero como el mercado está cerrado también en Segunda B desde el pasado 31 de agosto, cabe la posibilidad de que se quede cedido en el Danubio hasta la ventana de invierno: “Está la posibilidad de fichar por el Real Madrid y seguir jugando en el Danubio esta temporada. Todavía no se sabe nada en concreto y estoy ansioso”.