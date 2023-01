La razón por la que el otro hijo de Piqué no aparece en sus directos de Twitch

Gerard Piqué debe afrontar un nuevo problema de pareja, o mejor dicho, de ex pareja, después de la polémica derivada de la presencia de su hijo mayor, Milan Piqué Mebarak, en uno de sus últimos directos en la plataforma Twitch. El pequeño participó en una retransmisión, a sus nueve años, algo que no he ha sentado nada bien a Shakira, quien anunció que el hecho se produjo sin su consentimiento previo. A raíz de esto surgió otra duda, derivada del asunto. ¿Por qué no salió en el directo el otro hijo de Piqué?

Sasha Piqué Mebarak es el pequeño de los dos hijos de la unión entre Gerard Piqué y Shakira, y prácticamente siempre le hemos visto, en apariciones pública, de la mano de su hermano Milan y, por supuesto, acompañado de alguno de sus padres o familiares. El pequeño Sasha tiene siete años, por nueve de Milan, y ahí puede estar la explicación al caso que ha surgido en las redes sociales desde el momento en el que vimos a Milan pegado a un micrófono y apuntado junto a su padre por una cámara del directo de Twitch.

Piqué podría haber considerado que Sasha aún es demasiado pequeño para ser expuesto a un directo de este calibre, convirtiéndose en imagen dentro de una plataforma que aglutina a miles de usuarios en el canal en cuestión, más aún si hablamos de la emergente Kings League que ha creado junto al streamer español Ibai Llanos. Milan, dos años mayor que su hermano, sí contó con la posibilidad de hacerse un hueco entre los famosos, formando parte del show que lideraba su progenitor… sin permiso de su ex pareja.

Shakira, ante la presencia de Milan en el directo, no dudó en emitir un comunicado a través de su agencia de representación, en el que dejaba clara su contrariedad con respecto a lo sucedido en Twitch. «Fuentes del entorno de Shakira aseguran que la cantante en ningún caso dio consentimiento previo ni fue consultada respecto a la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un evento de contenido adulto», explica la nota compartida con los medios, en la que Shakira busca poner límites a la aparición de sus hijos en los directos de Piqué.

Los hijos de Piqué, sin futuro en Twitch

Milan Piqué estuvo muy cómodo en el directo, corrigiendo e interrumpiendo incluso a su padre, dentro de la buena sintonía que ambos mostraron en todo momento, pero las críticas a través de los comentarios también llegaron en el momento de la emisión, relacionadas con la exposición de un niño tan pequeño a una plataforma así. Estas ‘quejas’, unidas, sobre todo, a la de Shakira, hacen que ni Milan ni el pequeño Sasha tengan demasiadas posibilidades de salir en próximos directos de Piqué, si este no quiere que la madre de los niños tome medidas más contundentes al respecto de la situación.