Piqué entra en guerra con Tebas por el circo de la Kings League

Gerard Piqué ha entrado al trapo con Javier Tebas y ha usado las críticas declaraciones del presidente de La Liga a su favor, para seguir aumentado las visualizaciones de su novedosa competición, la Kings League, que tanto está dando que hablar en las últimas semanas, por su diferente formato y sorpresas que deja tras cada jornada. El catalán se ha mojado en sus redes y ha usado a su favor la mofa de Tebas, llamando «circo» a su nueva competición.

«¡Bienvenidos al circo de la Kings League! La bomba que se viene el próximo domingo es una cosa de locos. Tic tac, tic tac», escribía Piqué en sus redes pocas horas después de las declaraciones de Javier Tebas, en clara alusión a las palabras del presidente de la patronal. De hecho no fue el único tweet al respecto que compartió el catalán, sino que siguió haciendo referencia a esto con otro mensaje en el que pedía de cara a la tercera jornada de la Kings League, que el hashtag incluyera el emoticono de una carpa de circo: «Por favor, Kings League esta semana. Solo os pido esto».

Bienvenidos al circo de la @KingsLeague! 🎭 La bomba que se viene el próximo domingo es una cosa de locos. Tic tac, tic tac. 💣 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 9, 2023

Y es que Javier Tebas se ha pronunciado este lunes sobre la Kings League en un acto de La Liga, en la que la rechazó como competidora real pese a los datos tan parejos que han mostrado una y otra tras las primeras dos jornadas de emisión de la competición que lideran Gerard Piqué e Ibai Llanos, emitida principalmente a través de Twitch.

«La Kings League es un circo, es como si dicen que Pasapalabra puede competir con la Liga. La única similitud está en el balón, no es comparable ni a nivel audiovisual», atizaba Tebas, que no dejó ahí el tema: «Cuando Ibai y Piqué compraron la Ligue 1 para España parecía una revolución, pero duró dos partidos. Son formatos diferentes, lo único parecido es que hay un balón y una portería. No es comparable con nosotros».

Por favor, #KingsLeagueJ3🎪 esta semana. Solo os pido esto. — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 9, 2023

Y es que los datos de las últimas jornadas de La Liga y la Kings League no son tan diferentes como quiere hacer parecer Javier Tebas. La competición de Piqué alcanzó una cifra de audiencia máxima de 945.400 espectadores, durante el partido entre xBuyer Team vs Kunisports. La segunda jornada tuvo una audiencia de media de 558.200 espectadores. Si comparas los datos con los que aglutinaron los partidos de Liga, por ejemplo el Sevilla-Getafe y sus poco más de 300.000 espectadores, dejan claro que las diferencias entre una y otra competición no son para mofa.