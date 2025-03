El Rayo vuelve a soñar con Europa y rompe una racha de cinco partidos sin ganar

El Rayo Vallecano vuelve a permitirse soñar con Europa tras vencer con autoridad este sábado al Alavés en Mendizorroza y colocarse provisionalmente séptimo en la Liga con 40 puntos. El cuadro de Iñigo Pérez pone fin así a una racha de cinco partidos sin ganar después del duro calendario que ha tenido que afrontar contra grandes rivales este mes de marzo.

El conjunto vallecano arrancó el choque de la mejor manera posible, con un gran tanto de cabeza de Pathé Ciss en el minuto dos cuando todavía muchos espectadores no se habían sentado en sus asientos en Mendizorroza. Este gol hizo despertar rápidamente al equipo vitoriano que dirige Eduardo Coudet.

De hecho, el Alavés tuvo la posibilidad de igualar la contienda después de que el colegiado Munuera Montero pitase una pena máxima de Pep Chavarría sobre Tenaglia a los 12 minutos, después de que el lateral zurdo del Rayo se cruzara en la trayectoria del jugador babazorro y provocara un penalti bastante evitable.

Sin embargo, Joan Jordán no supo aprovechar la pena máxima. Intentó engañar a un experto como Augusto Batalla tirando el penalti a lo panenka, pero el guardameta argentino del Rayo no cayó en el engaño y se mantuvo clavado en el centro de la portería para atajar el flojo lanzamiento del jugador del Alavés.

Ya en la segunda parte, los vallecanos salieron a comerse el partido aprovechándose de la ansiedad que estaba sufriendo el Alavés con el paso de los minutos sin lograr el deseado empate. Sin embargo, Iñigo Pérez introdujo en el campo a Pedro Díaz en el minuto 54, un cambio que resultó vital para que el conjunto franjirrojo sentenciara el partido.

Y es que el mediocentro asturiano marcó un auténtico golazo desde la frontal del área del Alavés llevando tan sólo cuatro minutos en el verde. El ex del Sporting buscó el hueco, se marchó de dos jugadores, y le pegó ajustado al palo donde Antonio Sivera no pudo hacer nada por evitar el 0-2 del Rayo, que logra una importante victoria a domicilio para soñar con meterse en competiciones europeas el año de su centenario, mientras que el Alavés con esta derrota no logra alejarse de la zona del descenso.