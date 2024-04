Rajadón de Ander Herrera contra la Liga de Tebas: «Es aberrante, cualquiera que lo vea…»

El Athletic Club-Villarreal tuvo un nuevo escándalo arbitral que perjudicó los intereses del equipo vasco. Una decisión de Cuadra Fernández y el VAR acabó quitándole dos puntos a los de Ernesto Valverde por un penalti que no debió ser pitado. De eso mismo quiso hablar Ander Herrera en rueda de prensa y llevó a cabo una espectacular rajada a los árbitros y a la Liga de Tebas: «Con lo de hoy… No podemos optar a ser la liga más vista del mundo».

Y es que corría el tiempo de descuento de la segunda mitad y el Athletic Club vencía por 1-0 al Villarreal. Una gran acción defensiva de Yuri Berchiche acabó dándole el balón en el brazo de rebote cuando este se encontraba en el suelo. Los jugadores vascos celebraban una acción que pudo acabar en gol para el Submarino, pero el VAR llamó a Cuadra Fernández para que revisara la acción. Una acción que acabó en gol de Parejo de penalti.

«Nos estamos jugando algo muy bonito, que es la Champions, que nadie se olvide. Dejarte dos puntos de esta manera es duro. Creo que en la honestidad de los árbitros, que eso vaya por delante. He jugado en diferentes países y creo que tenemos un buen nivel de árbitros, pero esta decisión es inexplicable. Es una cosa…», comenzaba Ander Herrera.

«Le decía al cuarto árbitro ‘oye, dadnos unas cuerdas y jugamos con las manos atadas’. Por lo menos no habrá penaltis. La gente se reirá porque no es natural, pero me parece una cosa aberrante», añadía el futbolista del Athletic Club en una rueda de prensa donde se le veía indignado por haber perdido dos puntos en el descuento.

«Puedo entender que si lo que le ha pasado a Yuri le pasa debajo de la línea, que luego el balón pueda acabar en gol, te lo compro», añadía. «Es una brillante acción defensiva de Yuri. Todos le felicitábamos y el VAR de repente le ha metido en un problema al árbitro porque ni él sabía lo que había pasado. Queremos ser la mejor Liga del mundo y los árbitros españoles me parecen de los mejores, pero esta imagen de la Liga es lamentable», comentó el centrocampista llevando a cabo una gran rajada sobre la Liga de Tebas.

Ander Herrera raja de la Liga

«Con lo de hoy… No podemos optar a ser la liga más vista del mundo. Esto no se puede permitir. Cualquiera que vea la tele la quita y dice esto no se puede consentir», comentó. Ander Herrera mostró el sentir de la plantilla al perder dos puntos importantes en la lucha por la Champions: «Fastidiados porque queremos pelear por la Champions. Para el Atlético de Madrid es un objetivo pero para nosotros es un sueño».

«Lo de hoy es un golpe duro. Venimos de una semana donde hemos celebrado mucho, pero hoy nos hemos puesto el mono de trabajo, hemos luchado…Se nos queda una cara de tontos increíble. Es inexplicable. No puedes ir al suelo con la manos pegadas a las piernas porque te das de cabeza contra el suelo. Yo, desde luego, no quiero que me piten un penalti así».

Por otro lado, Oihan Sancet mostró su enfado tras acabar el encuentro: «Sinceramente no entiendo nada. Todos los años nos dan charlas desde el comité de árbitros y nos dicen lo mismo, que desde rebote no es penalti. Encima no iba ni a puerta. El árbitro lo ha visto así y habrá que respetar su decisión».