Jon Rahm no conseguirá la chaqueta verde que condecora al campeón del Masters de Augusta en 2022. El golfista vasco, que no había dejado las mejores sensaciones en los dos primeros días de competición, así como tampoco en los meses previos, se desinfló en la tercera jornada, clave para conocer a los favoritos al triunfo final, y con un +5 (+7 en el total) se despide de sus opciones de luchar por la victoria. Una vuelta nefasta, en la que Rahm llegó a desesperarse, deja al número 2 lejos del triunfo que acaricia el líder del ranking PGA, el norteamericano Scottie Scheffler.

Sergio García, el otro español que pasó el corte, tampoco tuvo una gran jornada y con un +2, para +4 en el global, también dice adiós a las opciones de pelear por una chaqueta verde que, en su caso, ya logró en el año 2017.

Rahm continuó con su sufrimiento en un recorrido marcado por la irregularidad y los fallos según avanzaban los hoyos. Jon comenzó con un birdie al 2, en un inicio similar al del segundo día, pero los bogeys en los hoyos 4, 7, 9, 14, 15, sumados a un doble bogey en el 17 dejaban sentenciado al de Barrika. Sólo un birdie en el 18, con un putt que el propio Rahm tildó de inexplicable, maquillaban su tarjeta.

«Mi cara al terminar el hoyo 18 ha sido más de incredulidad que de alivio… ha sido el putt que peor he tirado en todo el día y es el que ha entrado por todo el centro… «, afirmaba con resignación Rahm. «Es un poco la dinámica de todo el día, porque mira que los primeros 14 hoyos he jugado bien… pero las cosas no salían. Ha habido un par de ráfagas de viento que me han costado bastante y aún así he tenido miles de oportunidades para mantenerme ahí, porque en el tee del 14 iba +1. Y eso que había fallado los putts del 13, del 12, del 10, del 9, del 8, del 6, del 5 y el del 3… todos metibles», añadía.

Actitud ejemplar de Rahm

Dando ejemplo de su tesón y competitividad hasta el final, Jon peleará en la última jornada por mejorar su establecimiento en la clasificación del Masters. «Estoy +7 y ojalá mañana se dé una buena vuelta. Si hago -7 o -8 puede que entre entre los 20 primeros… ya lo he hecho otras veces, pero bueno. Mañana me gustaría hacer algo por debajo de 70 y terminar con buena nota. Lo único que tengo claro es que no me voy a dar por vencido y voy a hacer el máximo mañana para terminar lo más alto posible», destacó.