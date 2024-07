En el Gobierno de Pedro Sánchez sigue escociendo el frío saludo de Dani Carvajal al presidente en la recepción tras ganar la Eurocopa con España. Realmente, no fue el único jugador de la Selección que evitó mirar o sonreir al dirigente socialista, pero su encuentro con Sánchez fue sin duda el más viral y todavía colea. Medios afines han iniciado una persecución contra el lateral, al que también ha criticado Jorge Javier Vázquez, al que el PSOE llevó hace poco al Congreso.

El presentador de Supervivientes no tiene reparos a la hora de elogiar al presidente del Gobierno. «Fíjate en la trayectoria de este señor, que estaba en un momento defenestrado», dice en una entrevista para El Televisivo en la que también dio su punto de vista sobre lo ocurrido en el frío apretón de manos con Dani Carvajal. A Jorge Javier Vázquez no le gusta la actitud mostrada por el futbolista del Real Madrid y que ha generado tanta polémica en redes sociales y medios de comunicación: «Lo que he visto de Carvajal me ha parecido muy feo». El comunicador defiende que si «te invitan a una casa», lo que uno debe hacer es «agradecer la invitación», y asegura que seguiría pensando lo mismo si el afectado fuese Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. «Si aparece alguien y no saluda a Feijóo, pues muy mal, muy mal», argumenta. Para Jorge Javier Vázquez, Pedro Sánchez representa «la concordia y la pluralidad» en el país y, por tanto, debe ser respetado.

Boadilla homenajea a Carvajal y Joselu

Horas antes de conocerse estas palabras, Boadilla del Monte se volcó con Dani Carvajal durante el homenaje que el campeón de la Eurocopa recibió en el Palacio del Infante Don Luis, su primera aparición pública tras ese criticado saludo con Pedro Sánchez en la Moncloa. El apellido del lateral derecho del Real Madrid y de la selección española ha estado en boca de todos después de que el pasado lunes, en la celebración del título con España, protagonizara un polémico encuentro con el presidente del Gobierno.

Carvajal le tendió la mano por compromiso y sin apenas mirarle a la cara, un gesto que la izquierda ha visto suficiente para someterle a todo tipo de críticas y, los más radicales, insultos. Sin embargo, la gente del municipio madrileño lo tiene claro y este sábado le han mostrado todo su apoyo y admiración desde la llegada de ambos. Al acto también acudió su amigo, cuñado y ex compañero en el Real Madrid, Joselu Mato, que también fue homenajeado por la cuarta Eurocopa de la selección española. Este año han ganado juntos un total de cuatro títulos, pues antes del conseguido en Alemania ya levantaron la Supercopa de España, la Liga y la Champions League con el conjunto blanco.

El acto estuvo plagado de aficionados del Real Madrid y de la selección española que lucieron con orgullo sus banderas de España, algunas incluso con el escudo del equipo blanco en el medio. La expectación era máxima y la gente se volvió loca por completo cuando Carvajal y Joselu salieron al balcón al grito de «¡campeones, campeones!».