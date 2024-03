Quique Sánchez Flores también recibió insultos racistas en el Getafe-Sevilla: «Me parece aberrante»

El Getafe-Sevilla que se disputó este sábado a las 14:00 horas de la tarde en el Coliseum estuvo marcado por nuevos insultos racistas. Y no sólo hacia un jugador como ocurrió con Acuña, sino también con Quique Sánchez Flores, que tan importante es y ha sido en la historia del club getafense. El entrenador madrileño explotó en rueda de prensa tras el choque por los lamentables improperios que tuvo que recibir desde la banda.

«Primero quiero decir que estoy orgulloso de cada poro que corre mis venas que pueda respirar gitano. Una cosa es ser gitano o parte de gitano y otra es que lo utilicen como insulto racista. Me parece aberrante. Aquí hay parte del público que se cree que puede venir a los estadios a decir lo que quiera. Y eso es lo que esta pasando en los estadios. Se creen que pueden venir a decir lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Nosotros somos trabajadores que venimos a trabajar en paz y en un estadio y en un espacio donde se nos tiene que respetar», comentaba indignado el entrenador del Sevilla.

«Me parece aberrante», repetía Quique Sánchez Flores. «En estos tiempos, donde se están avanzando en tantas cosas, que nos agarren para atrás y nos insulten… Me parece aberrante. También ha habido aficionados del Getafe que han estado en contra de lo que han dicho otros aficionados del Getafe. A mi que no tengan memoria me da un poco igual, pero hay que tener memoria para lo que es el fútbol y hacia dónde queremos dirigirnos. A mí eso me parece fundamental», zanjaba.

Por otro lado, el Sevilla condenó a través de un comunicado los insultos racistas que recibió tanto su entrenador como Acuña: «El Sevilla FC condena los insultos racistas y xenófobos sufridos este sábado por su jugador Marcos Acuña y su cuerpo técnico durante el Getafe-Sevilla».

Y es que Marcos Acuña recibió insultos racistas. El futbolista argentino fue llamado «mono» durante el encuentro e Iglesias Villanueva, árbitro del encuentro, aplicó bien el protocolo parando el encuentro y avisando a los delegados de ambos equipos que dichos insultos debían cesar. Así lo reflejó en el acta.

«En el minuto 68 tuve que detener el encuentro debido a que se produjeron insultos racistas sobre el dorsal 19 del equipo visitante, con palabras como «Acuña mono» y «Acuña vienes del mono», desde aficionados situados en la zona central del campo detrás de la posición de mi árbitro asistente nº2″, dicta el acta del encuentro.

El acta omite los insultos a Quique Sánchez Flores

En cambio, el acta redactado por Iglesias Villanueva tras finalizar el encuentro no reflejó nada de los insultos que recibió Quique Sánchez Flores. El entrenador del Sevilla denunció, como comentamos, en rueda de prensa que fue menospreciado e insultado por ser gitano, pero el colegiado del encuentro no lo reflejó en dicho acta.

Este episodio de racismo, por tanto, se trata de uno nuevo en la Liga y se unen a los que viene sufriendo Vinicius Jr en algunos encuentros de esta temporada como el que sufrió en Pamplona contra Osasuna antes del parón de selecciones hace dos semanas.