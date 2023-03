¿Quiénes son los presentadores del sorteo de cuartos de final de la Champions League?

El sorteo de la Champions League vuelve a hacer acto de presencia en la actualidad futbolística para dirimir cuáles serán los cruces de cuartos de final de la máxima competición continental. Así las cosas, cientos de preguntas en cuanto a los cruces giran en las cabezas de los incondicionales del deporte rey, muchas de ellas, desde España, en relación con lo que pueda hacer o no el Real Madrid, único representante nacional aún en liza, en la Liga de Campeones. Sin embargo, otros muchos también se preguntan acerca de los presentadores y encargados de dictar sentencia en este sorteo.

Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Nápoles, Milan, Inter de Milán, Bayern de Múnich y Benfica son los ocho equipos que entran en los bombos de cuartos de final de la Champions League y, por ende, los que dependen de la mano inocente de este sorteo, cargo que responde en el caso del sorteo de cuartos de final de la UEFA a Giorgio Marchetti, vicesecretario general de la UEFA y un auténtico clásico en este tipo de sorteos. Él es quien se encarga de dictar las normas y los equipos que jueguen en casa y fuera en cada eliminatoria.

Junto a Marchetti hacen acto de presencia en el sorteo dos ex futbolistas de renombre en cuanto a la Champions League se refiere. El primero es el ex de Schalke 04, Galatasaray o Real Madrid, entre otros, el turco Hamit Altintop, embajador y representante de la sede de la final de la Liga de Campeones en 2023, que se celebrará en Estambul. Junto a Altintop también ejercerá de mano inocente el holandés Patrick Kluivert, internacional por su selección y ex del Fútbol Club Barcelona.

¿Quién es el presentador del sorteo de la Champions League?

Pedro Pinto es el encargado de presentar esta cita. El periodista de origen portugués y estadounidense es una cara conocida en este tipo de sorteos, alguien que se maneja a la perfección en el marco institucional de la UEFA, dentro de la sobriedad que se necesita a la hora de conducir este evento. Conocedor de la actividad de los equipos, Pinto ya es todo un experto en sorteos y cuenta con un currículum en la comunicación que le hacen ser un valor seguro en la presentación. Fundador y director ejecutivo de su propia agencia de comunicación deportiva, llamada Empower Sports, trabajó como director gerente de comunicación de la propia UEFA en Suiza, así como en la faceta de presentador deportivo de la CNN, en ciudades de Estados Unidos e Inglaterra.