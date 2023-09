Tenis ¿En qué puesto del ranking ATP queda Carlos Alcaraz tras la victoria de Djokovic en el US Open?

Carlos Alcaraz es el principal damnificado, en términos de ranking, por la victoria de Novak Djokovic en el US Open 2023. El tenista español, que cedió en un duro partido de semifinales ante Daniil Medvedev, a la postre finalista del torneo, abandona el número uno del ranking ATP en favor de Djokovic y tendrá que adaptarse al nuevo status en la clasificación del tenis mundial de cara a unas próximas semanas en las que el referente será Nole.

Alcaraz es, a partir de este lunes 11 de septiembre, nuevo número dos del ranking ATP, por detrás de un Novak Djokovic que sube a lo más alto un año después de que Carlitos se estrenara como líder de la clasificación y con la misma fórmula que el murciano, que fue campeón del US Open 2022. Sin embargo, Djokovic ya sabía desde hace varios días que le quitaría el trono de la ATP a su gran rival de la presente temporada, ya que de forma virtual, sólo le hacía falta un triunfo en el US Open para adelantar al campeón de Wimbledon.

Novak Djokovic llegaba al US Open después de conquistar los 1.000 puntos correspondientes al vencedor del Masters 1000 de Cincinnati, torneo en el que venció al propio Alcaraz en una final histórica. El serbio se quedó en ese momento a escasos cinco puntos de Carlitos en el ranking, con la connotación de que él no defendía ningún punto de cara al US Open 2023, debido a su ausencia en 2022 por la condición de no vacunado y el veto de Estados Unidos. Por su parte, Carlos Alcaraz tendría que defender los 2.000 puntos del campeón y no sumaría un punto ni aunque alcanzara la victoria de nuevo, siendo cualquier otro resultado –como se dio finalmente–, sinónimo de una caída de puntos de cara al ranking ATP.

Por tanto, desde que Novak Djokovic superara la primera ronda del US Open, el pasado lunes 28 de agosto, ya se supo que dos semanas después Carlos Alcaraz perdería el número uno del ranking ATP y pasaría a un lugar más bajo del ranking. La presencia en semifinales del jugador murciano aseguraba el número dos en la clasificación, en la que ahora aventaja en 1.255 puntos a su más inmediato perseguidor, Daniil Medvedev.

Así queda el ranking ATP tras el US Open

El ranking ATP, después de la celebración del US Open 2023, queda con Novak Djokovic como líder destacado, con un total de 11.795 puntos en la clasificación, por delante de Carlos Alcaraz, número dos del mundo desde el lunes 11 de septiembre con 8.535 puntos. En tercera posición del ranking ATP está el finalista del US Open, Daniil Medvedev, con 7.280 puntos, mientras que, muy alejado, en cuarto puesto, permanece el danés Holger Rune, con 4.710 puntos. Cierra el top-5 de la ATP el griego Stefanos Tsitsipas, con 4.615 puntos.