¿Por qué se llevan mal Marcelino y José Bordalás?

Las ruedas de prensa entre Marcelino y Bordalás fueron auténticas batallas durante la eliminatoria que enfrentó a sus equipos en la Copa del Rey.

La eliminatoria que enfrentó a sus equipos en cuartos de final en la presente edición de la Copa del Rey dejó bastante tocada la relación entre ambos entrenadores. Marcelino criticó la dureza del Getafe y Bordalás no encajó nada bien sus declaraciones.

Bordalás hizo alusión al enfrentamiento entre Klopp y Marcelino

El técnico del Valencia dijo que el Getafe jugaba “al borde del reglamento” en la previa. Sus palabras tuvieron respuesta en rueda de prensa, después de que el conjunto azulón cobrara ventaja tras vencer 1-0 en el partido de ida, en el que ambos se negaron el saludo inicial. “Yo no tengo nada con ningún entrenador. Yo sí que he visto que Marcelino ha tenido problemas con muchos entrenadores. Ya sabéis lo que dijo Jurgen Klopp en el último enfrentamiento que tuvo con él. No tengo nada más que decir”, señaló Bordalás.

El entrenador del Getafe hacía referencia a las declaraciones del técnico del Liverpool, que afirmó tras un partido ante el Villarreal de Marcelino: “No me gustaría ser como él ni un solo segundo de mi vida, pero considero que es un buen técnico”.

Cuestionado al respecto, el asturiano confesó: “Lo que peor llevo es perder. Lo que más me dolió fue perder 1-0. En cuanto a sus declaraciones, creo que por respeto al Valencia no debo responder a ataques personales. Creo que cometería un error si contesto a cuestiones personales usando este micrófono. Afortunadamente acabo de cumplir 300 partidos en Primera. Respeto a todos los entrenadores. A los de más experiencia y a los que acaban de llegar. Yo tengo la educación y el respeto máximo a mis compañeros para no hacer declaraciones que signifiquen un menosprecio a cada uno de ellos“.

Marcelino hizo alusión al enfrentamiento entre Bordalás y Cata Díaz

No obstante, Marcelino no pudo evitar lanzar una pulla a Bordalás por haber recordado su enfrentamiento con Klopp: “Imaginaos que para responder sobre el entrenador del Getafe hago referencia a unas declaraciones del entorno del Cata Díaz. Sería actuar de forma inadecuada y por respeto a todos mis compañeros. Nunca lo haré”.

En esta ocasión, a lo que hacía alusión el técnico del Valencia era a la vez en la que Celeste Marzella, esposa del central argentino criticó a Bordalás en Instragram. Le llamó “falso, traidor y cobarde” por el comportamiento que tuvo con el Cata Díaz.

Finalmente, el Valencia dio la vuelta a la eliminatoria, algo que Bordalás achacó al arbitraje ya que, para él, llorar les había dado resultado. La disputa entre ambos se trasladó al terreno de juego y, tras el pitido del colegiado, los futbolistas se vieron envueltos en una vergonzosa tangana. Ángel Torres, por su parte, aseguró que en Mestalla les provocaron, incluido el hijo de Marcelino que actuó “en plan macarra“.

“Conozco a Ángel Torres desde hace muchísimos años, desde que tuve una entrevista con él y le dije que no. Nada me va a perturbar. Tenemos un bonito sueño que compartir con los futbolistas, con mi cuerpo técnico, con los jugadores, con la afición, que es jugar una eliminatoria. Nada me va a distraer ni nadie”, replicó el asturiano dejando entrever que había rechazado entrenar al Getafe.

¿Se saludarán Marcelino y Bordalás?

Marcelino y Bordalás volverán a verse las caras en la Jornada 28, en la visita del Getafe a Mestalla. Al ser cuestionado al respecto en la Cadena COPE, el técnico del conjunto azulón ha señalado: “No es un problema que nos saludemos y que las cámaras estén. Si me saluda, le saludaré. El entrenador local saluda por cortesía al visitante. La última vez, no le saludé porque no había salido del vestuario. Es un tema cerrado. Os empeñáis vosotros, pero no tengo ningún problema con Marcelino“.