A qué hora se juega el Genk - Betis: cuándo es y por qué canal ver en directo y en vivo gratis la Europa League.

El Real Betis suma cuatro puntos en la clasificación de la Europa League y ahora espera sumar otros tres ganando al Genk a domicilio en Bélgica. Este choque corresponde a la jornada 3 de la fase de liga y si los de Manuel Pellegrini consiguen el triunfo empezarán a poner los cimientos sobre ese objetivo que es clasificarse para la siguiente ronda. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el duelo de los de Heliópolis.

Cuándo se juega el Genk – Real Betis: el partido de la Europa League

El Real Betis viaja a Bélgica para enfrentarse al Genk en el partido que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Europa League. El cuadro verdiblanco espera poder conseguir la victoria frente al cuadro belga en el KRC Genk Arena y así poder seguir con su buen estado de forma, ya que hay que recordar que ha conseguido empatar un encuentro y ganar otro. Por su parte, su rival sumó los tres puntos en un choque y el otro lo perdió, así que la idea de los de Manuel Pellegrini es ganar a domicilio y así seguir lo más cerca de los puestos de arriba en la clasificación.

Horario del Genk – Betis de la Europa League

La UEFA ha programado este emocionante Genk – Real Betis que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Europa League para este jueves 23 de octubre. El organismo que rige las competiciones del viejo continente ha fijado el horario del arranque de este duelo de los de Heliópolis a las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre los aficionados de ambos conjuntos para que el balón ruede de manera puntual en el KRC Genk Arena.

Dónde ver el Genk vs Real Betis en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la competición de plata del viejo continente fue Movistar+. Este Genk – Betis de la jornada 3 de la fase de liga de la Europa League se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Movistar Liga de Campeones. Hay que recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito al paquete que incluye todo el fútbol europeo, por lo que lo que ocurra en el KRC Genk Arena no se podrá ver gratis ni en abierto.

Además, todos los aficionados del cuadro verdiblanco y los amantes de las diferentes competiciones del viejo continente podrán ver este Genk – Betis de la jornada 3 de la fase de liga de la Europa League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio también pone a disposición de sus clientes su página web para que sigan todo lo que ocurra en este apasionante choque que los de Manuel Pellegrini van a jugar en el KRC Genk Arena.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en esta tercera jornada de la fase de liga de la Europa League, donde también estará compitiendo el Real Club Celta de Vigo. Una vez acabe el encuentro en el KRC Genk Arena publicaremos la crónica de este apasionante Genk – Real Betis y también compartiremos las noticias y reacciones relevantes que se produzcan en Bélgica.

Dónde escuchar por radio en directo el Genk – Betis de la Europa League

Los hinchas del conjunto de Heliópolis que no puedan ver ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este Genk – Real Betis correspondiente a la jornada 3 de la fase de liga de la Europa League deben saber que podrán escuchar por la radio gratis todo lo que suceda en el KRC Genk Arena. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE podrían conectar con Bélgica para contar todo lo que esté sucediendo en este choque de los verdiblancos.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Genk – Real Betis

El KRC Genk Arena, conocido también como Cegeka Arena y que está ubicado en Bélgica, será el escenario donde se disputará este Genk – Real Betis de la jornada 3 de la fase de liga de la Europa League. Este recinto deportivo fue inaugurado en el año 1988 y tiene capacidad para acoger a casi 25.000 espectadores. Se espera una gran ambiente este jueves porque los belgas querrán animar a los suyos en este duelo en el que se miden al cuadro verdiblanco.

La UEFA ha designado al árbitro XXX para que imparta justicia en este Genk – Real Betis de la jornada 3 de la fase de liga de la Europa League. XXX estará controlando todo en el VAR y tendrá que revisar las acciones polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, en el caso de ser necesario, advertir a su compañero por el pinganillo y recomendarle que vaya a analizarla al monitor que estará en medio de los banquillos del KRC Genk Arena.