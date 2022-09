Marcos Alonso todavía puede ser inscrito por el Barcelona a pesar de que el mercado de fichajes está cerrado. El lateral pasó el día de ayer en la Ciudad Condal a la espera de poder cerrar su fichaje por el conjunto azulgrana, sin embargo la operación no se concretó antes del cierre del mercado. No obstante, el internacional español todavía puede jugar en el Camp Nou ya que viene como agente libre.

El Barcelona volvió a mantener el suspense hasta el final en un último día de mercado frenético. El club anunció el fichaje de Héctor Bellerín cuando pasaban 10 minutos de las doce de la noche, aunque su inscripción sí que entró dentro del plazo establecido por la Liga. Una hora después, en torno a la 1:15 de la madrugada, el Chelsea hacía oficial la llegada de Aubameyang. Ya solo quedaba una operación, la de Marcos Alonso.

Todo el barcelonismo estaba en vilo a la espera de ver qué sucedía con el lateral, el mercado había cerrado y el futbolista no aparecía en la lista de fichajes de la Liga. Sin embargo, no estaba todo perdido, todavía quedaba una posibilidad para acometer su fichaje. Cuando parecía que estaba todo perdido, el Barcelona se sacó un as de la manga y podrá rematar la operación a lo largo del viernes.

Marcos Alonso rescindió su contrato con el Chelsea antes de las 12 de la noche del jueves 1 de septiembre, por lo que el futbolista español llegaría como agente libre al Barcelona y podría ser inscrito pese a estar fuera de mercado. La normativa de la Liga señala que una vez cerrado el mercado los equipos sólo pueden fichar a jugadores que quedaron libres antes de que el contador se pusiera en cero. Es decir, si el jugador hubiese rescindido su contrato pasadas las 12 de la noche no podría firmar por el conjunto azulgrana.

Por suerte para el Barcelona, el internacional español puso fin a su vinculación con el Chelsea antes del cierre y puede firmar por el conjunto de Xavi Hernández en cualquier momento. No obstante, se espera que el club catalán haga oficial su fichaje este mismo viernes ya que el acuerdo con el jugador es total.